Названа дата дебюта кроссовера Jaguar E-PACE

В настоящее время подробная информация о новинке держится в секрете, однако кое-что все-таки известно. Как сообщают зарубежные издания, в основу Jaguar E-PACE легла модульная платформа LR-MS — та же, что у Land Rover Range Rover Evoque.

Моторная гамма новинки будет включать в себя четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium мощностью от 150 до 300 л. с. К тому же не исключается, что спустя некоторое время британцы представят и гибридную модификацию кроссовера.

Премьера новинки состоится уже 13 июля — меньше, чем через месяц. А значит в скором времени Jaguar Land Rover раскроет все подробности о новом SUV.