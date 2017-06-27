Названа дата начала продаж нового Renault Duster

Ни для кого не секрет, что премьера нового Duster состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. А о том, что в продаже он появится в январе следующего года стало известно французскому изданию Largus.fr.

Кстати сказать, кроссовер не будет базироваться на платформе CMF, как предполагалось ранее, а унаследует старую добрую «тележку» В0. Правда, не без дополнительной модернизации. Понятное дело — все подробности о новинке пока тщательно скрываются, однако становится понятно, что семиместным SUV не окажется. Во всяком случае, конфигурацию салона с третьим рядом кресел прежняя платформа исключает.

Без изменений останется и силовая линейка: под капотом, как и раньше, найдут себе место — в зависимости от модификации — бензиновые и дизельные моторы объемом 1,6 и 2,0 литра.