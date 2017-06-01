Тест драйв модернизированного Nissan Terrano: территория обновлений

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с интерьером — это новый руль. На боковых спицах «баранки» появились кнопки управления круиз-контролем и бортовым компьютером.
Еще привлекла внимание и одновременно насторожила пиктограмма «гудка» в центральной части рулевого колеса. Осторожно нажимаем на эмблему Nissan… батюшки — «бибикает»! Если кто забыл: раньше, чтобы Terrano «подал голос», нужно было нащупать кнопку на торце рычага включения «поворотников». Пожалуй, такое конструктивное решение нравилось, разве что водителям грузовиков, на чьих машинах звуковой сигнал «добывается» подобным способом.