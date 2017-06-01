Тест драйв модернизированного Nissan Terrano: территория обновлений

Быть может, вы назовете меня архаистом, но в плане «юзабилити» мне больше понравилась тривиальная магнитола, положенная владельцам младшей версии Terrano. Во-первых, потому что кнопки радиостанции можно нащупать пальцами рук, в то время как для переключения с канала на канал, если мы не пользуемся джойстиком, на тачскрнин приходится отвлекаться. Во-вторых, я принадлежу к секте фанатов регулировки громкости с помощью традиционной «крутилки».

Вот в обновленной аудиосистеме звук управляется колесиком, а на мультимедиа кнопочками, расположенными чуть выше тачскрина, что меня, как «олдскульщика», повторюсь, немножко оскорбило. Впрочем, подрулевой джойстик этот дискомфорт легко нивелировал.

Наши аплодисменты японцам — отныне рычаг управления селектором КП стал не только более эстетичным внешне, но и приятнее на ощупь. Обтекаемая форма рукоятки удобно ложится в кулак, что особенно понравится тем, кто выберет авто с механической коробкой передач. Кстати, четырехступенчатый «автомат» доступен лишь в полноприводной версии с 2-литровым движком — поклонникам двух педалей не помешает кредит.