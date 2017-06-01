Тест драйв модернизированного Nissan Terrano: территория обновлений

Фото: Nissan
Если вам не нравится кургузый внешний вид Renault Duster, то есть смысл присмотреться к его «сородичу» Nissan Terrano. Тем более, что японский кроссовер претерпел весьма серьезные доработки. Чем может похвастать обновленный «Террано», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Дмитрий Зленко

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с интерьером — это новый руль. На боковых спицах «баранки» появились кнопки управления круиз-контролем и бортовым компьютером.

Еще привлекла внимание и одновременно насторожила пиктограмма «гудка» в центральной части рулевого колеса. Осторожно нажимаем на эмблему Nissan… батюшки — «бибикает»! Если кто забыл: раньше, чтобы Terrano «подал голос», нужно было нащупать кнопку на торце рычага включения «поворотников». Пожалуй, такое конструктивное решение нравилось, разве что водителям грузовиков, на чьих машинах звуковой сигнал «добывается» подобным способом.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, потребители наверняка оценят новый подрулевой «джойстик» управления аудиосистемой, аккуратно расположившийся позади руля. Теперь не отвлекаясь от дороги, можно поиграть громкостью, переключить радиостанцию и даже принять телефонный звонок.

Коль мы затронули мультимедийную систему, то нельзя обойти стороной ее головную часть — 7-дюймовый сенсорный дисплей. На этот «телевизор» выводится не только банальная информация о названиях радиостанции, проигрываемой композиции с «флешки» и прочей требухи, но и навигация, а также картинка с камеры заднего вида. Правда, вся эта красота доступна лишь в топовой комплектации Tekna.

Фото avtovzglyad.ru

Быть может, вы назовете меня архаистом, но в плане «юзабилити» мне больше понравилась тривиальная магнитола, положенная владельцам младшей версии Terrano. Во-первых, потому что кнопки радиостанции можно нащупать пальцами рук, в то время как для переключения с канала на канал, если мы не пользуемся джойстиком, на тачскрнин приходится отвлекаться. Во-вторых, я принадлежу к секте фанатов регулировки громкости с помощью традиционной «крутилки».

Вот в обновленной аудиосистеме звук управляется колесиком, а на мультимедиа кнопочками, расположенными чуть выше тачскрина, что меня, как «олдскульщика», повторюсь, немножко оскорбило. Впрочем, подрулевой джойстик этот дискомфорт легко нивелировал.

Наши аплодисменты японцам — отныне рычаг управления селектором КП стал не только более эстетичным внешне, но и приятнее на ощупь. Обтекаемая форма рукоятки удобно ложится в кулак, что особенно понравится тем, кто выберет авто с механической коробкой передач. Кстати, четырехступенчатый «автомат» доступен лишь в полноприводной версии с 2-литровым движком — поклонникам двух педалей не помешает кредит.

Фото avtovzglyad.ru

Среди прочих «обновок» Nissan Terrano стоит отметить слегка перелицованный в пользу эргономики щиток приборов и обогрев лобового стекла. Очень хотелось бы увидеть новый блок управления приводом зеркал, точнее, его иное место его расположения. Увы, но «зеркальный» интерфейс по-прежнему живет под «ручником», и чтобы наладить обзорность, водителю сперва приходится дергать стояночный тормоз, а уж потом только приступить к настройкам боковых зеркал.

В остальном, это все тот же старый-добрый Nissan Terrano, обладающий достойными ездовыми повадками, а главное — завидным внедорожным потенциалом. Многодисковую муфту так просто не перегреть, а антипробуксовочная система прекрасно имитирует блокировки. Про недостаток тяги силовых агрегатов говорить не приходится: нажал на «тапку» — получил результат. А уж подвеска у двоюродного брата Renault Duster — едва ли не лучшая в классе.

Правда, за все это богатство придется раскошеливаться: прайс-лист на кроссовер стартует с отметки в 925 000 рублей — на 200 000 дороже «Дастера». Выбирайте сами, что вам ближе — японский шильдик или «ехать».

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1 июня 2017
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