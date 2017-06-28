В Гудвуде покажут McLaren 720S из Lego

При этом, как сообщает портал Motor1, работа над McLaren 720S из Lego не окончена. Производитель привезет на Фестиваль скорости в Гудвуде еще 12 700 «кирпичиков» — достроить суперкар предстоит автолюбителям, которые посетят мероприятие.

Общий вес этого автомобиля, согласно подсчетам, составит порядка 1600 килограммов, в то время как масса настоящего McLaren 720S равна 1283 кг. В основе конструкции игрушечной версии лежит стальная рама — в том числе и по этой причине Lego-автомобиль значительно тяжелее оригинала.

К слову сказать, британцы работали над этим пластмассовым суперкаром совместно со специалистами Lego. Последние не только предоставили нужные «запчасти», но и проработали подробный план создания McLaren 720S.

Остается лишь отметить, что над проектом трудились шесть человек, которым потребовалось более 2000 часов и 267 300 деталей.