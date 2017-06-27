Почему лучше отказаться от использования китайских колесных дисков

Независимое исследование, которое проводили эксперты в течение двух с лишним месяцев, продемонстрировало непригодность азиатской продукции к повседневному использованию. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор лаборатории «ИЛКА-МАДИ» Александр Вахромеев, более 80% подвергшихся испытаниям моделей колесных дисков не смогли выдержать механические нагрузки, с которыми так или иначе им приходится сталкиваться при эксплуатации.
Заместитель президента немецкого «Союза экспертов автотранспорта AGS» Хайнц Бургер считает, что китайские запчасти соответствуют заявленным требованиям производителей автомобилей только на 50—60%.
Иными словами, профильные тесты провалили 10 из 12 представленных образцов. В их числе оказались изделия довольно популярных у российских потребителей фирм — Cross Street, Nitro, Alcasta, Megami, NZ, YST, Legeartis и MEGA Wheels.