Почему лучше отказаться от использования китайских колесных дисков

Судя по протоколам проведенной экспертизы, китайская продукция — откровенно небезопасна. Мы уже молчим про несоответствие этих колес требованиям по маркировке, установленным Техническим регламентом Таможенного союза.

И как такие колеса получают сертификаты соответствия — остается загадкой. Между тем, низкосортные и совершенно ненадежные «катки» представлены на прилавках наших магазинов в огромном изобилии — по данным «Алюминиевой ассоциации», в Россию ежегодно ввозится свыше 1 000 000 колес из КНР, 80% которых опасны для использования.

Литые дисковые колеса низкого качества, как правило, изготовлены из очень хрупкого сплава. При их производстве не соблюдается технология литья.

Результаты профильных тестов в настоящий момент уже направлены в Росстандарт и Росаккредитацию. В свою очередь, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством Дениса Мантурова одобрила проект о введении лицензирования колесных алюминиевых дисков на закрытом заседании 21 июня и направила его в Правительство РФ. Решение, повторимся, было принято по результатам комплекса мероприятий, в том числе по итогам исследования китайских колес на качество и безопасность в испытательной лаборатории МАДИ.