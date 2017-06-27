Почему лучше отказаться от использования китайских колесных дисков

Фото: АвтоВзгляд
«Алюминиевая ассоциация России» и специалисты МАДИ провели тесты легкосплавных дисков китайского производства на предмет их надежности в ходе эксплуатации. Результаты испытаний оказались неутешительными.
Вячеслав Василенко

Независимое исследование, которое проводили эксперты в течение двух с лишним месяцев, продемонстрировало непригодность азиатской продукции к повседневному использованию. Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор лаборатории «ИЛКА-МАДИ» Александр Вахромеев, более 80% подвергшихся испытаниям моделей колесных дисков не смогли выдержать механические нагрузки, с которыми так или иначе им приходится сталкиваться при эксплуатации.

Заместитель президента немецкого «Союза экспертов автотранспорта AGS» Хайнц Бургер считает, что китайские запчасти соответствуют заявленным требованиям производителей автомобилей только на 50—60%.

Иными словами, профильные тесты провалили 10 из 12 представленных образцов. В их числе оказались изделия довольно популярных у российских потребителей фирм — Cross Street, Nitro, Alcasta, Megami, NZ, YST, Legeartis и MEGA Wheels.

Фото: АвтоВзгляд

Комплексное исследование алюминиевых дисков включало в себя все предусмотренные правилами ЕЭК ООН №124 тесты: и удар под углом 13 и 30 градусов, и изгиб при кручении, и испытание при качении, и на коррозионную стойкость в камере соляного тумана в течение 384 часов.

Минпромторг счиает, что 90% с лишним алюминиевых дисков для автопрома закупается в Китае. При этом продукция из этой страны не соответствует принятым на территории РФ стандартам.

Впрочем, достаточно упомянуть лишь имитацию удара под углом, который 10 из 12 моделей выдержать не смогли — на некоторых дисках при повреждении образовывались трещины, другие разрушались и вовсе (от обода отваливался центральный элемент или закраина). Только представьте, что может произойти, если на большой скорости ваш автомобиль вдруг случайно налетит на камень, попадет в рытвину или в область колеса врежется другая машина. Полагаем, о возможных последствиях говорить не стоит.

Фото: АвтоВзгляд

Судя по протоколам проведенной экспертизы, китайская продукция — откровенно небезопасна. Мы уже молчим про несоответствие этих колес требованиям по маркировке, установленным Техническим регламентом Таможенного союза.

И как такие колеса получают сертификаты соответствия — остается загадкой. Между тем, низкосортные и совершенно ненадежные «катки» представлены на прилавках наших магазинов в огромном изобилии — по данным «Алюминиевой ассоциации», в Россию ежегодно ввозится свыше 1 000 000 колес из КНР, 80% которых опасны для использования.

Литые дисковые колеса низкого качества, как правило, изготовлены из очень хрупкого сплава. При их производстве не соблюдается технология литья.

Результаты профильных тестов в настоящий момент уже направлены в Росстандарт и Росаккредитацию. В свою очередь, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством Дениса Мантурова одобрила проект о введении лицензирования колесных алюминиевых дисков на закрытом заседании 21 июня и направила его в Правительство РФ. Решение, повторимся, было принято по результатам комплекса мероприятий, в том числе по итогам исследования китайских колес на качество и безопасность в испытательной лаборатории МАДИ.

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27 июня 2017
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