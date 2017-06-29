Jaguar XE SV Project 8 дебютировал в Гудвуде

При разработке конструкции кузова Jaguar XE SV Project 8 инженеры использовали алюминий и углепластик. В движение спортивный седан приводит пятилитровый восьмицилиндровый мотор, развивающий мощность в 600 л. с. и пиковый крутящий момент в 700 Нм. Двигатель агрегатируется безальтернативно с перенастроенной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Quickshift. С таким силовым агрегатом Project 8 требуется всего 3,7 секунды на разгон до сотни, а его максимальная скорость достигает отметки в 320 км/ч.

Новинка оснащена фирменной тормозной системой Carbon Ceramic Braking с нитрид-кремниевыми керамическими шарикоподшипниками, электронным активным дифференциалом и интеллектуальной системой полного привода Intelligent Driveline Dynamics. Кроме того, водителю предоставляется возможность в случае необходимости регулировать адаптивные демпферы — клиренс уменьшается на 15 мм.

Стоит также отметить, что Jaguar XE SV Project 8 может похватать специальным режимом Track Mode, который корректирует настройки подвески и систем стабилизации для езды по гоночным трассам, делая отклики педали газа и рулевого колеса более острыми.