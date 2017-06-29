Японцы тестируют Lexus GS нового поколения

Фото: www.motor1.com
Во время дорожных испытаний фотошпионами был замечен загадочный седан, который, вероятнее всего, является прототипом Lexus GS следующей генерации. В этот раз, судя по всему, японцы решили не мудрить и выпустить обычную ничем не примечательную машину.
Виктория Базылева

И даже несмотря на то, что сам Акио Тоеда, глава Toyota Motor, шесть лет назад в интервью нашим зарубежным коллегам рассказал, что не хочет видеть Lexus GS в модельном ряду марки, японцы готовят к премьере новое поколение.

Автомобиль, как и полагается, обтянут плотной камуфляжной пленкой, из-за которой достаточно сложно разглядеть какие-либо детали. В целом же седан выглядит откровенно скучно на фоне современных «Лексусов». В последнее время японцы стараются демонстрировать весьма оригинальные машины — и пусть они далеко не всегда красивые, но хотя бы незаурядные. Однако к тестовой машине, что мы видим на снимках, это явно не относится.

Никаких технических подробностей относительно новинки пока нет. По предварительным данным, под капотом нового Lexus GS может «поселиться» битурбированный V6 мощностью около 415 л. с.

В настоящее время не называются даже ориентировочные сроки появления нового GS. Согласно данным Motor1, в США продажи этой модели из года в год продолжают стремительно падать — и новое поколение теоретически могло бы спасти ситуацию, привлекая внимание автомобилистов.

Что же до России, то GS покинул нашу страну ровно год назад. На сегодняшний день у нас продается лишь более мощная версия седана — Lexus GS F, ценник которой стартует с отметки в 6 445 000 рублей. И не сказать, что «заряженная» модификация пользуется высокой популярностью: в первом квартале нынешнего года дилеры реализовали всего 2 машины, как, впрочем, и в январе-марте 2016-го. Провально — зато стабильно.

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29 июня 2017
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