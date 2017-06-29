Японцы тестируют Lexus GS нового поколения

И даже несмотря на то, что сам Акио Тоеда, глава Toyota Motor, шесть лет назад в интервью нашим зарубежным коллегам рассказал, что не хочет видеть Lexus GS в модельном ряду марки, японцы готовят к премьере новое поколение.

Автомобиль, как и полагается, обтянут плотной камуфляжной пленкой, из-за которой достаточно сложно разглядеть какие-либо детали. В целом же седан выглядит откровенно скучно на фоне современных «Лексусов». В последнее время японцы стараются демонстрировать весьма оригинальные машины — и пусть они далеко не всегда красивые, но хотя бы незаурядные. Однако к тестовой машине, что мы видим на снимках, это явно не относится.