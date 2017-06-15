Lexus обновил гибридный хетчбэк CT 200 h

Так, напоследок Lexus CT 200 h пережил легкий рестайлинг, в ходе которого обзавелся чуть видоизмененными фарами и увеличенной радиаторной решеткой. Некоторые изменения произошли и в задней части автомобиля: несколько иначе теперь выглядят фонари, да и бампер обновился. А в салоне хетчбэка «поселился» новый мультимедийный комплекс с 10,3-дюймовым дисплеем — вот и все обновления.

Силовой агрегат остался прежним — в движение CT 200 h приводит гибридная силовая установка, развивающая в общей сложности 134 л. с. Стоит отметить, что список оснащения автомобиля расширился за счет новых электронных ассистентов, среди которых, помимо прочего, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный головной свет, а также система распознавая дорожных знаков.

Остается лишь напомнить, что в нашей стране Lexus CT 200 h не продается. Однако, если хочется обзавестись гибридным «Лексусом», в салонах российских дилеров можно приобрести кроссовер NX 300 h или RX 450 h. Ценники на эти автомобили стартуют с отметки в 2 942 000 и 4 560 000 рублей соответственно.