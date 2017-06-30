Мусоровозы больше не будут беспокоить горожан по ночам

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», скоро на улицах российских городов может появиться гибридный мусоровоз КамАЗ, работающий как на традиционном дизельном топливе, так и на электротяге. То есть, при езде по улицам водитель будет пользоваться традиционным дизелным силовым агрегатом Cummins мощностью 300 л. с.. А вот когда станет заезжать в жилые кварталы и дворики, чтобы забрать мусор из окрестных помоек,

перейдет на электродвигатель Bosch мощностью 163 л. с. Как сообщает портал avtospravochnaya.com, запас хода такого мусоровоза на электротяге составляет порядка 8 километров. Этого достаточно, чтобы заехать в жилой квартал, собрать и вывезти мусор, что называется, без шума и пыли. А выехав на дорогу, можно вновь подключить дизельный мотор, от которого прямо на ходу подзаряжается аккумуляторная батарея для работы электромотора.

Что касется других характеристик новинки, мусоровоз построен на новом трехосном шасси КамАЗ-65208 с колесной формулой 6х2. Задняя подъемная ось позволяет машине легче маневрировать в условиях тесных городских дворов, а также беречь топливо при порожних пробегах.

И все бы хорошо, но есть серьезные сомнения в том, что этот продвинутый автомобиль появится на наших улицах в ближайшее время. Дело, как всегда, в цене вопроса. Известно, что гибридные модификации любого авто стоят примерно на треть больше обычных. И если сегодня самая дешевая модель КамАЗа потянет более, чем на 2,5 млн., то его «эковерсия» обойдется минимум в 3,5 млн. «деревянных», а скорее всего будет еще дороже. И вряд ли компании, специализирующиеся на вывозе бытовых отходов, заинтересуются этим предложением, если они экономят даже на свалках, предпочитая выгружать мусор на недорогих «левых» полигонах.