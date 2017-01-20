Госдума рассмотрела закон об ужесточении наказания за выброс мусора из авто

Тем не менее, в Государственной думе проект не поддержали — посчитали его избыточным. Напомним, что на данный момент есть несколько статей подобного характера: статья 11.21 подразумевает наказание за загрязнение полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, 12.33 карает за умышленное создание помех в дорожном движении (загрязнение дорожного покрытия также относится сюда), 8.31 — затрагивает вопросы санитарной безопасности в лесах.

Как сообщает агенство городских новостей «Москва», новая статья 11.171, которой не суждено было поселиться в кодексе об административных правонарушениях (КоАП), предполагала денежный штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.