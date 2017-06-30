В Чехии выпустили 6-миллионную Skoda Octavia

– Ни один из автомобилей Skoda не производится в таких объемах, как Octavia. Эта модель — «сердце» нашего бренда, она прекрасно демонстрирует эффективность процессов производства и логистики в компании Skoda. Именно Octavia внесла наиболее существенный вклад в рост бренда на мировой арене, — сказал Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Skoda, ответственный за производство и логистику.

Стоит отметить, что Skoda Octavia, выпускаемая с 1996 года, пользуется высоким спросом у автомобилистов по всему миру. В частности, в России по итогам первых пяти месяцев нынешнего года эта модель входит в двадцатку самых популярных. Так, с января по май новенькими «Октавиями» обзавелись 8783 россиян, что на 3% больше, нежели за аналогичный период 2016-го.

Напомним, что приобрести чешский лифтбэк на сегодняшний день можно по цене от 940 000 рублей, в то время как за универсал попросят не менее 1 207 000.