Тест-драйв обновленной Skoda Octavia: жуть, как красиво

Признаться честно, когда я впервые увидел обновленную «Октавию» на картинке, эффекта «вау» она у меня не вызвала. Скорее, наоборот. Однако чем больше я смотрю на нее, тем больше этот «фасад» мне нравится.

Да, с «фейса» машина, конечно, неоднозначна, но ведь вы же привыкли к куда более ужасающей внешности Nissan Juke или того хуже — свежего KIA Sportage. К тому же, в отличие от последних двух, чешская новинка выглядит совсем не вычурно, и не намекает на то, что дизайнеры злоупотребляли «спайсами». Я скажу про Skoda Octavia так: она особенная, и в этом ее «фишка».