Тест-драйв обновленной Skoda Octavia: жуть, как красиво

Фото автора и компании Skoda
Автоэксперты и те, кто себя таковыми считает, едва ли не поголовно высказались о новом лице Skoda Octavia негативно: мол, раздельные оквадраченные фары а-ля Mercedes Е-класс предыдущей генерации — худшее творение Йозефа Кабана. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» готов с этим поспорить.
Вячеслав Василенко

Признаться честно, когда я впервые увидел обновленную «Октавию» на картинке, эффекта «вау» она у меня не вызвала. Скорее, наоборот. Однако чем больше я смотрю на нее, тем больше этот «фасад» мне нравится.

Да, с «фейса» машина, конечно, неоднозначна, но ведь вы же привыкли к куда более ужасающей внешности Nissan Juke или того хуже — свежего KIA Sportage. К тому же, в отличие от последних двух, чешская новинка выглядит совсем не вычурно, и не намекает на то, что дизайнеры злоупотребляли «спайсами». Я скажу про Skoda Octavia так: она особенная, и в этом ее «фишка».

Вероятно, одну из своих последних работ теперь уже бывший дизайнер Skoda Йозеф Кабан рисовал с намерением вызвать бурную реакцию в автосообществе — что ж, поздравляем, ему это удалось. Интересно, окажутся ли такими же «бомбовыми» будущие чешские BMW или правильнее сказать — баварские «Шкоды» (если кто не знает, г-н Кабан поступил на службу мюнхенского премиума)?

Однако пока негодуют скептики и прочие завистники, «октавоводы» могут смело задирать нос кверху — теперь у них «тачка» не как у всех! Тем более, что помимо пластической операции она претерпела ряд не менее любопытных доработок. Но обо всем по порядку.

Интерьер обновленной Octavia явно повзрослел — не в последнюю очередь благодаря свежей отделке и большому 9,2-дюймовому сенсорному дисплею в центральной консоли. Графика изображения — отличная, увеличивать и уменьшать картинку можно легким движением пальцев, как на смартфоне. Причем реакции на прикосновения молниеносные, чем сегодня не могут похвастать даже вроде бы премиальные Infiniti и Lexus. Но вот к тачевым кнопкам придется привыкать — мне, как «староверу», традиционных крутилок определенно не хватает.

Впрочем, для олдскульщиков вроде меня управление музыкой и прочими бортовыми показателями предусмотрительно вынесено на руль, который к тому же обзавелся функцией обогрева. Правда, клавиши ее включения нет — чтобы согреть «баранку» необходимо активировать подогрев сиденья, а уж только потом выбрать на экране всплывающую иконку. Удобно? Не очень. Но это, пожалуй, единственное критическое замечание по эргономике.

Зато теперь в «Октавии» предоставляется возможность менять настройки амортизаторов и рулевого управления. Хотите «подубасить» — добро пожаловать в спортивный режим: реакции «бублика» становятся более острыми, а подвеска — зажатой. Желаете сэкономить на «горючке» — экорежим в помощь. Особо изощренные драйверы могут позабавиться, играя с индивидуальными настройками.

Среди прочих благ цивилизации нельзя не отметить адаптивный круиз, контролирующий дистанцию до впереди идущего автомобиля; функцию подруливания при съезде с полосы движения; систему мониторинга слепых зон и беспроводную зарядную станцию для смартфонов. Причем последние легко цепляются к мультимедиа, позволяя не только слушать The Prodigy и им подобного Стаса Михайлова прямо из интернета, но еще и управлять мобильными приложениями на штатном тачскрине. Приятным дополнением к интерьеру стали спрятанный под пассажирским креслом зонтик и откидные столики для обитателей заднего дивана.

Про ездовые повадки Skoda Octavia говорить особо нечего, ибо машина прекрасно держит прямую и четко выписывает заданную драйвером траекторию. В оснащении с 1,8-литровым 180-сильным турбодвижком авто «выстреливает» — стоит чуть погладить педаль газа, причем ни о каких пинках и дерганьях пресловутого «робота» речи больше не идет. Ненадежную «сухую» КП о семи ступенях «ваговцы» серьезно перетряхнули, так что теперь не обязательно возить с собой корвалол.

В компании же с полным приводом трудится «мокрая» DSG-6, которая, к счастью, не столь ломучая. В борьбе со снегом или грязью по пути на фазенду многодисковая муфта придется весьма кстати.

Если наличие 4×4 принципиального значения не имеет, то вариант о 150 «лошадях» — самое то. Что такое недостаток тяги этому 1,4-литровому мотору неизвестно: продавил «тапочку» — получил результат. Машина в младшей версии, пожалуй, лишь чуточку грубее отрабатывает неровности дорожного полотна — сзади тут установлена балка вместо «многнорычажки», доступной в авто с 1,8 TSI. Претензий к уровню комфорта — никаких.

В общем, Skoda Octavia традиционно хороша: на мой взгляд — и по одежке, и по уму. А тем, кто считает иначе, могу посоветовать лишь тренинги по избавлению от лишней предвзятости и курсы по самокритике.

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27 апреля 2017
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