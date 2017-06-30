Когда нужно включать ближний свет фар

boltik.by
Несмотря на кажущуюся однозначность ответа на этот вопрос, на дороге полно машин, которые в дневное время едут с погашенными фарами. И, что характерно, патрули ДПС, как правило, не обращают на это нарушение никакого внимания.
Максим Строкер

А ведь все, кто не включает на ходу либо ближний свет, либо дневные ходовые огни (ДХО) — нарушители ПДД. Дело в том, что аж с осени 2010 года Правила требуют от водителя движущегося транспортного средства включения либо ДХО, либо ближнего света, либо «противотуманок» в любое время дня и ночи. И не важно при этом, едете ли вы по городской улице или по загородной трассе. Нарушение этого требования грозит, согласно статье 12.20 КоАП, 500 рублями штрафа или предупреждением сотрудника полиции. Однако на практике на подобную вероятность мало кто из водителей обращает внимание и большая часть машин днем ездит с выключенными фарами.

Подобная ситуация сложилась благодаря тому, что инспекторы ДПС если и появляются сейчас на дороге, то интересуются куда более «хлебными» нарушениями ПДД типа пьянки за рулем, превышения скорости свыше 40 км/ч, выезда на «встречку» и т. п. Вот и считается, что езда с не включенными фарами — это как бы и не нарушение. Примерно так же как и разговор за рулем по телефону и выезд за стоп-линию перед светофором. Хотя примерно год назад замглавы московского ЦОДД Дмитрий Горшков сообщил, что столичные камеры автоматической фиксации нарушений уже умеют штрафовать за невключенный свет:

— Технология уже отработана, и в ближайшее время планируем ее запускать. В автоматическом режиме полностью. Этот функционал мы, скорее всего, включим на все камеры города, — заявил он.

turbiruem.ru

Однако за прошедший с тех пор год так никто больше ничего и не услышал об автоматических штрафах за езду без ближнего света. Заметим, что если водитель добросовестно включил фары, однако одна из них не горит (вышла из строя лампочка, к примеру), он также будет оштрафован. Но уже по другой статье КоАП — 12.5 за «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». По ней также предусмотрен либо 500-рублевый штраф, либо предупреждение.

Дело в том, что перечень неисправностей Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, при которых нельзя ездить машине, содержит пункт 3.3 «Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели».

И заговорив об автомобильном свете, нельзя хотя бы вскользь не напомнить правила применения дальнего головного света. ПДД разрешают включать его в темное время суток, при недостаточной видимости и в тоннелях. Водитель должен переключиться с дальнего на ближний при встречном разъезде за 150 метров до встречного авто; во всех случаях, когда дальний может ослепить водителей встречного транспорта и в населенных пунктах, если дорога освещена. При этом пункт 19.11 ПДД разрешает водителю «поморгать» дальним для предупреждения об обгоне.

штрафы, КоАП, ДТП, ГИБДД
30 июня 2017
537