Когда нужно включать ближний свет фар

А ведь все, кто не включает на ходу либо ближний свет, либо дневные ходовые огни (ДХО) — нарушители ПДД. Дело в том, что аж с осени 2010 года Правила требуют от водителя движущегося транспортного средства включения либо ДХО, либо ближнего света, либо «противотуманок» в любое время дня и ночи. И не важно при этом, едете ли вы по городской улице или по загородной трассе. Нарушение этого требования грозит, согласно статье 12.20 КоАП, 500 рублями штрафа или предупреждением сотрудника полиции. Однако на практике на подобную вероятность мало кто из водителей обращает внимание и большая часть машин днем ездит с выключенными фарами.

Подобная ситуация сложилась благодаря тому, что инспекторы ДПС если и появляются сейчас на дороге, то интересуются куда более «хлебными» нарушениями ПДД типа пьянки за рулем, превышения скорости свыше 40 км/ч, выезда на «встречку» и т. п. Вот и считается, что езда с не включенными фарами — это как бы и не нарушение. Примерно так же как и разговор за рулем по телефону и выезд за стоп-линию перед светофором. Хотя примерно год назад замглавы московского ЦОДД Дмитрий Горшков сообщил, что столичные камеры автоматической фиксации нарушений уже умеют штрафовать за невключенный свет:

— Технология уже отработана, и в ближайшее время планируем ее запускать. В автоматическом режиме полностью. Этот функционал мы, скорее всего, включим на все камеры города, — заявил он.