Volkswagen Jetta седьмого поколения впервые замечена на тестах

Судя по представленным изданием Auto Moto und Sport снимкам, внешний вид нового Volkswagen Jetta перекликается с экстерьерами концептуального Midsize Coupe, представленного публике еще в 2014 году, и абсолютного нового спортивного лифтбэка Arteon. В частности, мы видим явно более покатую крышу, перелицованные бампера, и совершенно новую оптику.

Неспроста немцы так тщательно скрывают и радиаторную решетку — хотя визуально кажется, что ее ширина осталась прежней или даже чуть увеличилась, вероятнее всего, она, напротив, станет уже. К тому же нельзя не обратить внимание на измененную форму капота, короткий передний и длинный задний свесы — да и в целом машина стала более крупной и, надо сказать, «спортивной».

Впрочем, практически никакой информации относительно Volkswagen Jetta новой генерации пока нет. Доподлинно известно, что новинку построили на платформе MQB, пришедшей на смену устаревшей PQ35, а силовые агрегаты будут позаимствованы у Golf.

Новая «Джетта» встанет на конвейер мексиканского завода Volkswagen, где на сегодняшний день собираются тот же Golf и Tiguan. Официальный дебют седана состоится в сентябре на моторшоу во Франкфурте. Ждать осталось совсем недолго — в скором времени производитель раскроет все подробности.