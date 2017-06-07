Volkswagen Arteon может появиться в России

По неподвержденным данным, Volkswagen Arteon будет продаваться в нашей стране в двух модификациях с 190- и 280-сильными моторами, безальтернативно агрегатированными с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG. Автомобиль с двигателем в 190 л. с. оснащается — на выбор покупателя — системой переднего или полного привода, а вот у более мощной версии ведущими выступают все четыре колеса. Кроме того, некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что новинка появится на нашем рынке в 2018 году — но эту информацию порталу «АвтоВзгляд» в представительстве немецкой марки не подтвердили, хотя и не опровергли.

Напомним, что в модельном ряду Volkswagen Arteon займет место Passat CC. Этот купеобразный седан значительно крупнее своего предшественника: к примеру, длина новинки составляет около 4870 мм, что ориентировочно на 70 мм больше, нежели у CC. Дебютировавший в Женеве автомобиль может похвастать богатым списком опций, включающим в себя помимо прочего и полуавтономную систему управления.