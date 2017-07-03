LADA Vesta SW Cross появилась в шоу-румах дилеров

Фото: АВТОВАЗ
Накануне в интернете появилась фотография окрашенных в белый цвет «внедорожных» универсалов LADA Vesta SW Cross, погруженных на автовоз. Как утверждают авторы снимка, машины направлялись в официальный дилерский центр.
Виктория Базылева

Напомним, что по официальной информации АВТОВАЗа, «универсальная» LADA Vesta SW и ее кросс-версия с увеличенным до 203 мм клиренсом и защитным пластиковым обвесом поступят в продажу во второй половине года. Однако, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» собственный источник в компании, дилеры начнут принимать заказы на эти автомобили уже в сентябре.

Помимо фирменного иксобразного дизайна, машины получили и ряд конструктивных доработок. В частности, они обзавелись дисками увеличенного диаметра, перенастроенными подвесками, а также модернизированной системой рулевого управления. Кроме того, новые «Весты» могут похвастать кнопкой открывания пятой двери, задними дисковыми тормозами и запираемым лючком топливного бака.

Только вот по нашему мнению, LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross пользоваться такой же популярностью как одноименный седан точно не будут. О том, почему новые тольяттинские универсалы обречены на провал, можно прочитать здесь.

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3 июля 2017
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