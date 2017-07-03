LADA Vesta SW Cross появилась в шоу-румах дилеров

Напомним, что по официальной информации АВТОВАЗа, «универсальная» LADA Vesta SW и ее кросс-версия с увеличенным до 203 мм клиренсом и защитным пластиковым обвесом поступят в продажу во второй половине года. Однако, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» собственный источник в компании, дилеры начнут принимать заказы на эти автомобили уже в сентябре.

Помимо фирменного иксобразного дизайна, машины получили и ряд конструктивных доработок. В частности, они обзавелись дисками увеличенного диаметра, перенастроенными подвесками, а также модернизированной системой рулевого управления. Кроме того, новые «Весты» могут похвастать кнопкой открывания пятой двери, задними дисковыми тормозами и запираемым лючком топливного бака.

Только вот по нашему мнению, LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross пользоваться такой же популярностью как одноименный седан точно не будут. О том, почему новые тольяттинские универсалы обречены на провал, можно прочитать здесь.