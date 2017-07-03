В России начались продажи дизельного Citroёn Berlingo Multispace

Теперь моторная гамма Citroёn Berlingo Multispace помимо 1,6-литрового бензинового двигателя мощностью 120 л. с. включает в себя и 92-сильный дизельный рабочим объемом в 1.6 литра. При этом оба мотора безальтернативно агрегатируются с механической коробкой передач.

Citroёn Berlingo Multispace продается в нашей стране в трех комплектациях: FEEL, XTR и SHINE, однако приобрести дизельную машину можно лишь в версии XTR. Список оснащения модели в «средней» комплектации включает в себя круиз-контроль с функцией ограничения скорости, регулировку рулевого колеса по вылету и высоте, металлическую защиту картера, передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также подогрев кресел первого ряда, кондиционер и другие опции.

Стартовая цена дизельного Citroёn Berlingo Multispace составляет 1 318 00 рублей. Стоит отметить, что дилеры приступили к приему заказов на этот автомобиль еще 1 июля.