В России начинаются продажи Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer

Фото: Peugeot
1 июля официальные дилеры Peugeot и Citroёn приступят к приему заказов на абсолютно новые минивэны Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer. Так, стартовая цена французских близнецов, отличающихся друг от друга по большому счету лишь шильдиками, составляет 1 999 000 рублей.
Виктория Базылева

Peugeot Traveller и Citroёn Spacetourer построены на модульной платформе EMP2, которая широко применяется на автомобилях марок, входящих в группу PSA. В салоне автомобиля комфортно располагается до 8 человек, а большой багажник с легкостью вмещает в себя даже громоздкие предметы. Ведь сиденья второго и третьего ряда перемещаются по рейлингам и даже снимаются без специального инструмента, благодаря чему при необходимости водитель и пассажиры могут увеличить объем багажного отделения до 3300 литров.

Под капотами Traveller и Spacetourer трудится двухлитровый 150-сильный мотор, сопряженный с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Автомобили оснащены мультимедийным комплексом с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Bluetooth, USB, MirrorLink и WiFi. Кроме того, новинки могут похватать системой мониторинга слепых зон, камерой заднего вида, двухзонным климат-контролем, антиблокировочной системой с функцией распределения тормозных усилий и другими электронными ассистентами.

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15 июня 2017
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