Выпустит ли Hyundai «убийцу» LADA Vesta

– На самом деле новые «Весты» — очень интересные машины. Мне кажется, они найдут своих покупателей. Но, вместе с тем, наши аудитории практически не пересекаются: клиенты Hyundai и клиенты LADA — это совершенно разные люди. Возможно, некоторая конкуренция все же возникнет, однако я думаю, что она будет незначительной, — рассказал корреспонденту «АвтоВзгляд» Алексей Калицев, исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ».

Кроме того, г-н Калицев отметил, что появления Hyundai Solaris в кузовах универсал и даже хетчбэк ожидать не стоит. По мнению главы компании, в этом нет никакого смысла, ведь на сегодняшний день в модельном ряду марки представлен кроссовер Creta, отвечающий требованиям клиентов, которые нуждаются в практичном вместительном автомобиле.