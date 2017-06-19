Hyundai Solaris подорожал, а Toyota Corolla стала доступнее

Ценник Lexus NX снизился на 4,1 – 4,4% в зависимости от комплектации, а NX 200 t — на 3,4 – 4,2%. В то же время модель RX 200 t подешевела на 2,8 – 3,4%, а более мощная модификация кроссовера RX 350 — на 2,7 – 3,3%.

Стали доступнее и некоторые модели Toyota: так, цена Corolla уменьшилась на 3,8 – 5,1%, Camry — на 2,5 – 5,5%, а RAV4 — на 3,4 – 5,2%. Отметим также, что на 1,7 – 2,6% подешевели кроссовер Q7 и на 20,1% родстер и кабриолет F-Type.

Однако некоторые производители, напротив, цены на свою продукцию увеличили. К примеру, Honda Pilot подорожал на 1,4 – 1,5%, а Hyundai Solaris в базовой комплектации Active — на 4,3%. К тому же корейцы вывели на российский рынок кроссоверы Creta в новых богатых версиях, в результате чего максимальная цена модели выросла на 1,7%, сообщает агентство «Автостат».

Подорожали автомобили и другого корейского производителя — KIA. Ценник Soul подрос на 1,1 – 1,7%, а Sportage — на 1 – 1,6% в зависимости от комплектации.