Россияне пересаживаются на автомобили LADA

Фото: av.by
Рыночная ситуация в России мало-помалу стабилизируется, производители возобновляют приостановленные «до лучших времен» поставки автомобилей, а продажи АВТОВАЗа тем временем продолжают расти.
Виктория Базылева

В июне официальные дилеры отечественной марки реализовали 27 396 машин, что на 23,2% больше, нежели в первом летнем месяце минувшего года.

Самой продаваемой ВАЗовской моделью по-прежнему является LADA Granta, разошедшаяся тиражом в 8552 машины. Высокой популярностью у россиян также пользуется седан Vesta, привлекший внимание 6609 покупателей. Кроме того, весьма неплохо продается псевдокроссовер XRAY — этими автомобилями в июне обзавелся 2761 человек.

Подводя же итоги первого полугодия, стоит отметить, что в пользу тольяттинских изделий сделал выбор 140 231 россиянин, а это на 12,8% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

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6 июля 2017
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