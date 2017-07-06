Россияне пересаживаются на автомобили LADA

В июне официальные дилеры отечественной марки реализовали 27 396 машин, что на 23,2% больше, нежели в первом летнем месяце минувшего года.

Самой продаваемой ВАЗовской моделью по-прежнему является LADA Granta, разошедшаяся тиражом в 8552 машины. Высокой популярностью у россиян также пользуется седан Vesta, привлекший внимание 6609 покупателей. Кроме того, весьма неплохо продается псевдокроссовер XRAY — этими автомобилями в июне обзавелся 2761 человек.

Подводя же итоги первого полугодия, стоит отметить, что в пользу тольяттинских изделий сделал выбор 140 231 россиянин, а это на 12,8% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.