Самые популярные в России автомобили ценой до 1 000 000 рублей

Фото: www.youtube.com
В очередном нашем обзоре автомобилей, базовая версия которых оценивается в пределах от 750 000 до 1 000 000 рублей, мы вновь констатируем, что он охватывает относительно недорогие по нынешним временам, но достаточно качественные по отделке и техническим параметрам модели.
Вадим Устинов

За прошедшие полгода в пятерке лидеров произошли серьезные изменения. Во-первых, на первые места вырвались кроссоверы — новички российского рынка. Во-вторых, резко подорожавший после прошлогоднего косметического рестайлинга UAZ Patriot послушался голоса разума и вновь вернулся в свою более бюджетную ценовую нишу. В-третьих, Nissan Terrano со своим нескромным ценником отступил на шестое место.

Фото: Hyundai

Hyundai Creta, от 789 900 рублей

Продажи автомобиля стартовали чуть меньше года назад, но он уже уже сумел прорваться на четвертое место в общем зачете и первое среди кроссоверов, оттеснив многолетнего чемпиона Renault Duster. С февраля базовая версия «Креты» подорожала на 40 000 рублей. Покупатели c первых же дней определились с любимой версией: комплектация Comfort, с двухлитровый двигатель мощностью 149,6 л. с., автоматическая коробка и полный привод. Это топовый уровень оснащения, за который сейчас придется отдать 1 179 900 рублей — всего на 5 тысяч больше, чем полгода назад.

Фото: "АвтоВзгляд"

Renault Kaptur, от 879 000 рублей

«Француз» появился в российских шоу-румах чуть раньше, чем его корейский конкурент: его продажи стартовали с июня. Он не продемонстрировал столь же эффектного взлета, но и своими успехами вполне может гордиться: 11 место среди всех моделей, продаваемых официальными дилерами в нашей стране. Прайс-лист на модель с прошедшей зимы не изменился. Клиенты по-прежнему предпочитают покупать комплектацию Style. Их симпатии примерно в равных количествах распределяются между версией с 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил, вариатором и передним приводом и полноприводным вариантом с двухлитровым 143-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом». Их цены — соответственно 1 049 990 и 1 179 990 рублей.

Фото: www.netcarshow.com

Skoda Octavia, от 940 000 рублей

Нахальные новички оттеснили заслуженный лифтбэк аж на третью позицию, хотя он может похвастаться не только взвешенной ценой, но и вместительным багажным отсеком, который по грузовместимости может поспорить с иным универсалом. Базовая комплектация, лишенная даже аудиосистемы и кондиционера, с конца прошлого года подорожала на 41 тысячу. Вкусы клиентов чешской компании за этот период поменялись. Раньше брали в основном начальную версию Active с автоматической или механической коробками. Сейчас покупатели больше склоняются к комплектации Ambition, вооруженной 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым классическим «автоматом» за 1 139 000 рублей.

Фото: KIA

KIA cee’d, от 819 900 рублей

Самую дешевую машину нынче можно приобрести на 35 000 дороже, чем в декабре 2016 года. Самой продаваемой так и остается пятидверный хетчбэк в версии Luxe с 1,6-литровым 130-сильным мотором и шестиступенчатым автоматом. Следом за ней с небольшим отрывом следует Comfort в той же конфигурации. Когда делался предыдущий обзор, ситуация была ровно наоборот. Сейчас за Luxe придется выложить 1 014 900, за Comfort — 959 000 рублей. Таким образом, обе версии также подорожали на 35 тысяч. Кстати, автомобили 2017 года выпуска еще дороже — 1 084 900 и 1 002 900 целковых соответственно.

Фото: www.netcarshow.com

Ford Focus, от 834 000 рублей

Автомобиль, служивший образцом для подражания всем бюджетным легковушкам, ныне довольствуется весьма скромной позицией — в общем зачете он занимает место в третьем десятке. А ведь и по дизайну, и по потребительским качествам машина с каждым обновлением становится все лучше. С декабря прошлого года базовая Ambiente в кузове хетчбэк с малахольным 85-сильным мотором подорожала на 59 000 рублей. Однако на нее действует маркетинговая скидка в размере 70 тысяч, и это значит, что по факту ее можно приобрести на 11 тысяч дешевле. Универсал больше не является самым популярным кузовом у «Фокуса» — он передал свои лавры хетчбэку. Чаще всего в России покупают SYNC Edition c 105-сильным двигателем и шестиступенчатым роботом Powershift. Цена такой версии — 1 011 000, или 941 000 рублей с учетом скидки.

Фото: Volkswagen

Также в десятке

В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей, базовые версии которых стоят от 750 000 до 1 000 000 рублей, также вошли Nissan Terrano (от 925 000 рублей), KIA Cерато ( от 964 900 рублей), KIA Soul (от 884 900 рублей), Ford EcoSport ( от 920 000 рублей) и Volkswagen Jetta ( от 949,000 рублей).

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6 июля 2017
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