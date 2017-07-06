Самые популярные в России автомобили ценой до 1 000 000 рублей

Ford Focus, от 834 000 рублей

Автомобиль, служивший образцом для подражания всем бюджетным легковушкам, ныне довольствуется весьма скромной позицией — в общем зачете он занимает место в третьем десятке. А ведь и по дизайну, и по потребительским качествам машина с каждым обновлением становится все лучше. С декабря прошлого года базовая Ambiente в кузове хетчбэк с малахольным 85-сильным мотором подорожала на 59 000 рублей. Однако на нее действует маркетинговая скидка в размере 70 тысяч, и это значит, что по факту ее можно приобрести на 11 тысяч дешевле. Универсал больше не является самым популярным кузовом у «Фокуса» — он передал свои лавры хетчбэку. Чаще всего в России покупают SYNC Edition c 105-сильным двигателем и шестиступенчатым роботом Powershift. Цена такой версии — 1 011 000, или 941 000 рублей с учетом скидки.