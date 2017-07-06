Самые популярные в России автомобили ценой до 1 000 000 рублей

За прошедшие полгода в пятерке лидеров произошли серьезные изменения. Во-первых, на первые места вырвались кроссоверы — новички российского рынка. Во-вторых, резко подорожавший после прошлогоднего косметического рестайлинга UAZ Patriot послушался голоса разума и вновь вернулся в свою более бюджетную ценовую нишу. В-третьих, Nissan Terrano со своим нескромным ценником отступил на шестое место.
Hyundai Creta, от 789 900 рублей
Продажи автомобиля стартовали чуть меньше года назад, но он уже уже сумел прорваться на четвертое место в общем зачете и первое среди кроссоверов, оттеснив многолетнего чемпиона Renault Duster. С февраля базовая версия «Креты» подорожала на 40 000 рублей. Покупатели c первых же дней определились с любимой версией: комплектация Comfort, с двухлитровый двигатель мощностью 149,6 л. с., автоматическая коробка и полный привод. Это топовый уровень оснащения, за который сейчас придется отдать 1 179 900 рублей — всего на 5 тысяч больше, чем полгода назад.
Renault Kaptur, от 879 000 рублей
«Француз» появился в российских шоу-румах чуть раньше, чем его корейский конкурент: его продажи стартовали с июня. Он не продемонстрировал столь же эффектного взлета, но и своими успехами вполне может гордиться: 11 место среди всех моделей, продаваемых официальными дилерами в нашей стране. Прайс-лист на модель с прошедшей зимы не изменился. Клиенты по-прежнему предпочитают покупать комплектацию Style. Их симпатии примерно в равных количествах распределяются между версией с 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил, вариатором и передним приводом и полноприводным вариантом с двухлитровым 143-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом». Их цены — соответственно 1 049 990 и 1 179 990 рублей.
Skoda Octavia, от 940 000 рублей
Нахальные новички оттеснили заслуженный лифтбэк аж на третью позицию, хотя он может похвастаться не только взвешенной ценой, но и вместительным багажным отсеком, который по грузовместимости может поспорить с иным универсалом. Базовая комплектация, лишенная даже аудиосистемы и кондиционера, с конца прошлого года подорожала на 41 тысячу. Вкусы клиентов чешской компании за этот период поменялись. Раньше брали в основном начальную версию Active с автоматической или механической коробками. Сейчас покупатели больше склоняются к комплектации Ambition, вооруженной 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым классическим «автоматом» за 1 139 000 рублей.
KIA cee’d, от 819 900 рублей
Самую дешевую машину нынче можно приобрести на 35 000 дороже, чем в декабре 2016 года. Самой продаваемой так и остается пятидверный хетчбэк в версии Luxe с 1,6-литровым 130-сильным мотором и шестиступенчатым автоматом. Следом за ней с небольшим отрывом следует Comfort в той же конфигурации. Когда делался предыдущий обзор, ситуация была ровно наоборот. Сейчас за Luxe придется выложить 1 014 900, за Comfort — 959 000 рублей. Таким образом, обе версии также подорожали на 35 тысяч. Кстати, автомобили 2017 года выпуска еще дороже — 1 084 900 и 1 002 900 целковых соответственно.
Ford Focus, от 834 000 рублей
Автомобиль, служивший образцом для подражания всем бюджетным легковушкам, ныне довольствуется весьма скромной позицией — в общем зачете он занимает место в третьем десятке. А ведь и по дизайну, и по потребительским качествам машина с каждым обновлением становится все лучше. С декабря прошлого года базовая Ambiente в кузове хетчбэк с малахольным 85-сильным мотором подорожала на 59 000 рублей. Однако на нее действует маркетинговая скидка в размере 70 тысяч, и это значит, что по факту ее можно приобрести на 11 тысяч дешевле. Универсал больше не является самым популярным кузовом у «Фокуса» — он передал свои лавры хетчбэку. Чаще всего в России покупают SYNC Edition c 105-сильным двигателем и шестиступенчатым роботом Powershift. Цена такой версии — 1 011 000, или 941 000 рублей с учетом скидки.
Также в десятке
В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей, базовые версии которых стоят от 750 000 до 1 000 000 рублей, также вошли Nissan Terrano (от 925 000 рублей), KIA Cерато ( от 964 900 рублей), KIA Soul (от 884 900 рублей), Ford EcoSport ( от 920 000 рублей) и Volkswagen Jetta ( от 949,000 рублей).