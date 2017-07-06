Во Франции перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

Фото: en.rfi.fr
К 2024 году во Франции окончательно прекратятся продажи автомобилей с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом на очередном заседании заявил министр энергетики страны Николя Юло.
Виктория Базылева

Во время своего выступления на заседании по вопросам экологического развития Франции Николя Юло предоставил план, согласно которому через 7 лет в стране будут продаваться исключительно «чистые» машины, сообщает ТАСС. Министр отметил, что эта задача является достаточно сложной для производителей, однако такой переход станет «настоящей революцией». К тому же он подчеркнул, что многие автостроители отказываются от бензиновых и дизельных моторов в пользу электрических, гибридных и прочих альтернативных силовых установок уже сейчас.

Так, буквально накануне представили компании Volvo объявили о своем намерении электрофицировать все модели к 2019 году. Поначалу помимо модификаций с привычными двигателями внутреннего сгорания шведы начнут предлагать покупателям электрокары, а также подключаемые и «мягкие» гибриды. А спустя некоторое время продажи бензиновых и дизельных версий и вовсе прекратятся.

бензин, двигатель, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, гибриды, гибридные авто, электромобили, дизельное топливо
6 июля 2017
162