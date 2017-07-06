Во Франции перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

Во время своего выступления на заседании по вопросам экологического развития Франции Николя Юло предоставил план, согласно которому через 7 лет в стране будут продаваться исключительно «чистые» машины, сообщает ТАСС. Министр отметил, что эта задача является достаточно сложной для производителей, однако такой переход станет «настоящей революцией». К тому же он подчеркнул, что многие автостроители отказываются от бензиновых и дизельных моторов в пользу электрических, гибридных и прочих альтернативных силовых установок уже сейчас.

Так, буквально накануне представили компании Volvo объявили о своем намерении электрофицировать все модели к 2019 году. Поначалу помимо модификаций с привычными двигателями внутреннего сгорания шведы начнут предлагать покупателям электрокары, а также подключаемые и «мягкие» гибриды. А спустя некоторое время продажи бензиновых и дизельных версий и вовсе прекратятся.