Руководители Nissan пообещали Путину увеличить производство машин в России

Так, ввиду стабилизации российского авторынка в Nissan приняли решение об увеличении объемов производства на предприятии в Санкт-Петербурге. Уже в октябре на заводе введут вторую смену и создадут порядка 450 новых рабочих мест.

– Россия всегда была и остается стратегическим рынком для Nissan. Развивая в стране собственное производство, наращивая уровень локализации и расширяя экспортные проекты, компания вносит свой вклад в экономику страны. В 2017 году Nissan ожидает увеличение производства на собственном заводе примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом, — подчеркнули представители японской компании.

По итогам 2016 года с конвейера петербуржского завода Nissan сошло 36 458 автомобилей, что на 8% больше, нежели в 2015-м. Стоит также отметить, что произведенные на этом предприятии машины реализуются не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Кроме того, с июня прошлого года налажены поставки автомобилей в Ливан, а с ноября — и в Азербайджан.