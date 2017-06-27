Почему кроссоверы Mitsubishi вскоре сильно подешевеют в России

– Для нас важной задачей до конца 2017 года является увеличить уровень локализации до 36%. Мы действительно гордимся, что в столь непростое экономическое время, уже сегодня мы смогли достичь уровня локализации на заводе ПСМА Рус в 32,8%, — сказал Инамори Ёсия, заместитель генерального директора калужского предприятия.

Кроме того, он отметил, что в целом покупательский спрос на автомобили в России растет, и Mitsubishi планирует увеличить объем производства к концу года на 5% по сравнению с 2016-м.

Чем это интересно для потребителя? Существуют какие-никакие шансы, что с увеличением локализации несколько снизятся цены на автомобили, что безусловно порадует российских покупателей. К тому же при повышении уровня локализации автопроизводитель получает от государства льготы на ввоз комплектующих, что теориетрически такжее может отразиться на прайс-листах.

Напомним, что на сегодняшний день на заводе ПСМА Рус в Калуге на одной из производственных линий собирается самая востребованная модель Mitsubishi — кроссовер Outlander. Начиная с 2010 года, когда автомобиль встал на конвейер, было собрано более 75 000 экземпляров, сообщает пресс-служба марки.