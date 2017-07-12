Первые подробности о BMW 3-й серии седьмого поколения

Судя по снимкам, новая BMW 3-й серии обзаведется фарами иной формы, перелицованными бамперами и увеличенной радиаторной решеткой. Нельзя не обратить внимание и на фонари седана — они, вероятнее всего, станут чуть уже, если сравнивать их с оптикой нынешней «тройки». В целом же экстерьер автомобиля выполнят в стиле последних «пятерки» и «семерки».

Ожидается, что значительные изменения произойдут в салоне 3-й серии. В частности, модель получит мультимедийный комплекс iDrive с новейшим программным обеспечением и сенсорным дисплеем. Кроме того, автомобиль порадует покупателей и новыми креслами, которые мы видим на фотографиях.