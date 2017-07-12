Первые подробности о BMW 3-й серии седьмого поколения

Фото: www.caranddriver.com
Во время дорожных испытаний «засветился» седан BMW 3-й серии новой, седьмой генерации. Ожидается, что премьера новинки состоится на Франкфуртовском моторшоу в сентябре, в то время как в продаже баварская «тройка» появится лишь в середине 2018 года.
Виктория Базылева

Судя по снимкам, новая BMW 3-й серии обзаведется фарами иной формы, перелицованными бамперами и увеличенной радиаторной решеткой. Нельзя не обратить внимание и на фонари седана — они, вероятнее всего, станут чуть уже, если сравнивать их с оптикой нынешней «тройки». В целом же экстерьер автомобиля выполнят в стиле последних «пятерки» и «семерки».

Ожидается, что значительные изменения произойдут в салоне 3-й серии. В частности, модель получит мультимедийный комплекс iDrive с новейшим программным обеспечением и сенсорным дисплеем. Кроме того, автомобиль порадует покупателей и новыми креслами, которые мы видим на фотографиях.

  • Фото: www.caranddriver.com
  • Фото: www.caranddriver.com
  • Фото: www.caranddriver.com
  • Фото: www.caranddriver.com

Однако баварцы позаботились о конспирации, накрыв все самые интересные детали интерьера тестовой машины плотной серой тканью. Увы, но рассмотреть панель приборов, центральную консоль, рулевое колесо, кнопки, рычаги и «крутилки» не представляется возможным.

Как сообщает Caranddriver, седьмое поколение BMW 3-й серии постоят на модульной платформе CLAR, уже знакомой нам по другим баварским моделям. А вот силовые агрегаты, по предварительным данным, останутся прежними. По крайней мере никакой информации о новых моторах и коробках передач, которыми оснастят 3-ю серию, на сегодняшний день нет.

Презентация BMW 3-й серии состоится в сентябре нынешнего года на автосалоне во Франкфурте. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, баварцы готовят к премьере и полностью электрическую версию «тройки», которая также дебютирует на этом же моторшоу.

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12 июля 2017
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