FIAT Chrysler отзывает более 1,3 млн. машин по всему миру

Как сообщает Reuters, FCA отзывает около 770 000 машин Dodge Journey и FIAT Freemont, выпущенных в период с 2011 по 2015 год, из-за неисправности подушек безопасности Takata, которые самопроизвольно срабатывают во время движения. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по вине этого японского производителя «эирбегов» погибли по меньшей мере уже 16 человек.

Кроме того, 565 000 машин Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger и Dodge Durango 2011—2014 года выпуска и Jeep Grand Cherokee, произведенных в 2012—2014 годах, также признаны опасными. Существует вероятность, что при высоких температурах воздуха на этих автомобилях может произойти возгорание генератора. В настоящее время производителю известно о двух инцидентах, связанных с этой неисправностью, но пострадавших при этом нет.

Остается лишь добавить, что под новые сервисные кампании машины, реализованные в России, не подпадают. В случае, если производитель будет отзывать автомобили в нашей стране — портал «АвтоВзгляд» об этом сообщит.