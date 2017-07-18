Рассекречен экстерьер и интерьер Rolls-Royce Phantom восьмого поколения

Похоже, что китайские СМИ опубликовали снимки с экрана, сделанные во время одной из презентаций модели. Мы видим, что восьмой Rolls-Royce Phantom обзавелся как минимум новой оптикой и перелицованным бампером. Что же до интерьера, то и здесь произошли значительные изменения: совершенно иначе выглядит панель приборов и центральная консоль. В частности, изменилось расположение дефлекторов, да и часы перебрались ближе к переднему пассажиру, уступив место выдвижному тачпаду мультимедийного комплекса.

Никаких технических подробностей китайские журналисты не сообщают. Однако как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в основу нового Rolls-Royce Phantom ляжет модульная платформа CLAR, а под капотом автомобиля, вероятнее всего, «поселится» 6,8-литровый V12.

Впрочем, британцы представят общественности новый Rolls-Royce Phantom уже на следующей неделе — 27 июля. А значит в скором времени мы узнаем все подробности относительно сменившего поколение роскошного седана.