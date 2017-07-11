Что чувствует женщина за рулем, когда мужчина сбоку или сзади

Фото: www.shutterstock.com
О водительском мастерстве «прекрасной» половины человечества сложено немало «песен». А между тем, существует необъятное количество факторов, влияющих на поведение женщины за рулем: здесь и настроение, и длина юбки, и накладные ресницы, и даже белье. Однако есть еще одно очень важное обстоятельство, серьезно подрывающее уверенность дамы за рулем, — сидящий на пассажирском кресле мужчина.
Виктория Базылева

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСТИ

Безусловно, у каждого автомобилиста — и совершенно неважно, с Марса он или с Венеры — своя манера вождения. Только вот мужчины, якобы прирожденные водители, рожденные с бензином в крови, почему-то считают, что они всегда и во всем безальтернативно правы. Особенно, если за рулем автомобиля находится женщина.

И как же тут удержать свой острый язык за зубами, когда дикое желание «подколоть» рулевую так и долбит молоточком по мозгам. Только вот толковые (а порой и не очень) советы точно не изменят ситуацию в лучшую сторону — как бы не иначе. Да и вообще, каждого водителя «взращивают» в разных условиях, и навязывание своей точки зрения может спровоцировать лишь путаницу, панику, крики, испорченный макияж и наказание в виде месяца без близости.

Кто главный на корабле? Правильно, капитан! Поэтому, дорогие девушки, приглашая на борт мужчину, заранее — на берегу — обсудите с ним правила поведения. А по ходу поездки, если жужжание спутника начнет причинять вам дискомфорт, — безжалостно высаживайте. Да, в лесу. Да, за тридцать километров от ближайшего населенного пункта.

Фото: www.shutterstock.com

НЕ НА ПОДИУМЕ!

Конечно, мы не будем равнять всех мужчин, имеющих водительское удостоверение, под одну гребенку. В природе существуют автомобилисты, способные адекватно воспринимать драйвера в юбке. Хотя, наверное, их примерно столько же, столько порядочных сотрудников ГИБДД, но сейчас не об этом.

Даже если молодой человек тихо и мирно сидит и смотрит в окошко, про себя перечитывая всевозможные молитвы, женщина нервничает. Против природы не попрешь — дамы привыкли, что каждое совершенное ими действие оценивается коварными соперницами и привлекательными самцами. Так и за рулем.

Только вот причины для переживаний нет. Ведь вы не на подиуме, не на прогулке с «его» друзьями и даже не на экзамене в ГАИ. Человек, сидящий рядом, всего-навсего пассажир, который должен благодарить вас хотя бы за то, что вы перемещаете его (а то и изрядно подвыпившего) в пространстве. Абстрагируйтесь!

Фото: www.shutterstock.com

ВЫКЛЮЧАЕМ ПАМЕЛУ АНДЕРСОН

Предположим, что обаятельный мужчина, приземлившийся на пассажирское кресло, не «долбит» вас своими советами, да и вы чувствуете себя абсолютно спокойно. Но что делать с внутренней Памелой Андерсон, которая так и рвется наружу? Не успеете и моргнуть, как ваши руки уже не на «без десяти два» на руле, а более привлекательно. Вы чаще смотритесь в «зеркальце» заднего вида, как бы случайно легким движением руки «сбиваете» тоненькую лямку платьица и аккуратно подтягиваете локтями и без того коротенькую юбку.

Не переживайте, все нормально, ваш диагноз: женщина. Вы ощущаете себя самой красивой, желанной, очаровательной (продолжите список сами) — и даже во время управления машиной демонстрируете это мужчине, находящемуся на довольно «горячем» расстоянии. И что тут посоветуешь — садясь за руль, забудьте о том, что вы женщина. Вы прежде всего автомобилист. Причем точно такой же, как этот, вон тот и другие парни. Ошибки не прощаются, поблажки не допускаются.

К слову сказать, когда кокетливые и недалекие автомобилистки перестанут подчеркивать свою половую принадлежность, есть шанс, что отношение к девушкам за рулем изменится в корне. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

ПДД, пешеходы, вред здоровью, безопасность дорожного движения
11 июля 2017
508