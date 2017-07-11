Что чувствует женщина за рулем, когда мужчина сбоку или сзади

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСТИ

Безусловно, у каждого автомобилиста — и совершенно неважно, с Марса он или с Венеры — своя манера вождения. Только вот мужчины, якобы прирожденные водители, рожденные с бензином в крови, почему-то считают, что они всегда и во всем безальтернативно правы. Особенно, если за рулем автомобиля находится женщина.

И как же тут удержать свой острый язык за зубами, когда дикое желание «подколоть» рулевую так и долбит молоточком по мозгам. Только вот толковые (а порой и не очень) советы точно не изменят ситуацию в лучшую сторону — как бы не иначе. Да и вообще, каждого водителя «взращивают» в разных условиях, и навязывание своей точки зрения может спровоцировать лишь путаницу, панику, крики, испорченный макияж и наказание в виде месяца без близости.

Кто главный на корабле? Правильно, капитан! Поэтому, дорогие девушки, приглашая на борт мужчину, заранее — на берегу — обсудите с ним правила поведения. А по ходу поездки, если жужжание спутника начнет причинять вам дискомфорт, — безжалостно высаживайте. Да, в лесу. Да, за тридцать километров от ближайшего населенного пункта.