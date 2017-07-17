Когда состоится премьера нового кроссовера Rolls-Royce Cullinan

Как сообщает издание Autocar, представители Rolls-Royce подтвердили, что будущий конкурент Bentley Bentayga получил название Cullinan — в честь самого большого алмаза в мире. Объясняя такое решение, британцы подчеркивают, что их роскошному кроссоверу просто не будет равных в нынче популярном сегменте SUV.

Rolls-Royce Cullinan построен на новой модульной платформе, которая в дальнейшем ляжет в основу других моделей. А в движение новинку приводит модернизированный 6,8-литровый V12, позаимствованный у седана Phantom. Вероятнее всего, спустя некоторое время британцы представят и гибридную модификацию модели.

По предварительным данным, «Куллинан» сможет похвастать системой кругового обзора — подобно Surround View от BMW — с выводом трехмерного панорамного изображения на дисплей. Кроме того, ожидается, что автомобиль получит полностью цифровую приборную панель. Прочие подробности относительно новинки пока не раскрываются.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что первый кроссовер марки — Rolls-Royce Cullinan — появится в продаже уже в следующем году, а его цена, предположительно, составит не менее 379 000 долларов.