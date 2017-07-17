Пятерка новейших кроссоверов для России

С укреплением рубля иностранные производители заметно активизировались, предложив нашим соотечественникам ряд моделей на любой вкус и кошелек. Львиная доля из этих автомобилей представлена в столь популярном сегменте SUV. О них, собственно, и поговорим.
KIA SOUL
Для тех, кому 124 «лошадей» под капотом компактного кроссовера показалось мало, а 204 сил — чересчур много, корейцы выпустили промежуточную версию KIA Soul с мотором мощностью 150 л. с. Пиковый крутящий момент 2-литрового бензинового двигателя MPI составляет 192 Нм, что позволяет ему ускорять автомобиль до первой сотни с места за 10,2 секунды — не в последнюю очередь благодаря слаженной работе силового агрегата с безальтернативной шестискоростной автоматической коробкой передач.
Опознать новинку помогают легкие штрихи в экстерьере — эксклюзивные колесные диски из легкого сплава, глянцевые элементы декора и модная черная крыша.
MAZDA CX-5
Новое поколение японского кроссовера можно заказать в одной из трех конфигураций, с передним и полным приводом колес. Силовая линейка включает в себя проверенные опытом экономичные, а вместе с тем достаточно бодрые бензиновые моторы линейки Skyactive. В их числе — базовый 2-литровый агрегат мощностью 150 л. с., а также более шустрый 192-сильный двигатель с системой i-Stop. C первым может работать как шестиступенчатая «механика», так и шестидиапазонный «автомат», а со вторым — исключительно АКП.
Не по-японски эффектный «японец» готов похвастать дополнительным пакетом шумоизоляции и исчерпывающим набором опций: в частности, обогревом рулевого колеса и дивана, функцией автоматического запирания дверей, полностью светодиодной оптикой и прочими полезностями.
PEUGEOT 3008
Кроссовер с довольно радикальным «космодизайном» явно ориентирован на молодую аудиторию. Стреловидная оптика, двухцветная окраска кузова и стремительный силуэт не оставят равнодушными даже самых отъявленных ненавистников французского автопрома. А по оснащению Peugeot 3008 и вовсе метит в класс, называющий себя премиальным. Уже по умолчанию «паркетник» оснащается раздельным климат-контролем, графической панелью приборов, адаптивной светодиодной оптикой, круиз-контролем и прочими благами цивилизации.
Любители «горячего» наверняка оценят версию GT Line, своим декором намекающую на агрессивный характер авто. Моторная линейка включает в себя бензиновый 1,6-литровый турбомотор и 2-литровый дизель аналогичного объема. И с тем, и с другим работает шестиступенчатый «автомат».
DFM AX7
Вот и китайцы из Dongfeng наконец-то решились открыть продажи многообещающего кроссовера АХ7, созданного по лекалам японского Nissan Qashqai. Да-да, того самого AX7, что мы могли видеть еще три года назад на Московском автосалоне-2014.
«Азиат» намерен привлечь внимание наших соотечественников полным электропакетом, всевозможными электронными помощниками и системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. В линейке моторов — базовый двигатель о 140 «скакунах» и топовый 171-сильный агрегат. Коробка передач — на выбор — пятискоростная «механика», либо шестиступенчатый «автомат».
JAGUAR E-PACE
Новый британский кроссовер, созданный по мотивам спорткупе F-Type, порадует короткими свесами, дневными ходовыми огнями со светодиодами в форме буквы J, а также палитрой из 11 цветов в окраске кузова. В интерьере органично сочетаются высококачественная кожа и хромированные элементы отделки. Улучшенную аэродинамику обеспечивают алюминиевые компоненты подвески.
В движение автомобиль приводится четырехцилиндровым двигателем семейства Ingenium разной степени форсировки — от 150 до 300 л. с. Привод — исключительно полный, трансмиссия — строго девятидиапазонная АКП. Среди прелестей жизни стоит отметить наличие ассистента при парковке, навигации с голосовым управлением, системы экстренного торможения и проекционного дисплея.