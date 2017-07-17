Пятерка новейших кроссоверов для России

KIA SOUL

Для тех, кому 124 «лошадей» под капотом компактного кроссовера показалось мало, а 204 сил — чересчур много, корейцы выпустили промежуточную версию KIA Soul с мотором мощностью 150 л. с. Пиковый крутящий момент 2-литрового бензинового двигателя MPI составляет 192 Нм, что позволяет ему ускорять автомобиль до первой сотни с места за 10,2 секунды — не в последнюю очередь благодаря слаженной работе силового агрегата с безальтернативной шестискоростной автоматической коробкой передач.

Опознать новинку помогают легкие штрихи в экстерьере — эксклюзивные колесные диски из легкого сплава, глянцевые элементы декора и модная черная крыша.