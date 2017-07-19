Porsche прекратит выпуск дизельных автомобилей

Как сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Porsche Оливера Блюма, намерение отказаться от дизельных моторов во многом обусловлено последствиями «дизельгейта», который не обошел стороной и штутгартцев. Впрочем, по словам главы компании, итоговое решение по этому вопросу еще не принято.

Кроме того, Блюм рассказал, что на протяжении следующих 15 лет внимание компании будет сконцентрировано на создании новых бензиновых моторов, а также гибридных и полностью электрических силовых установок.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Porsche планирует в ближайшее время отказаться и от линейки атмосферных двигателей для модели 911. С 2019 года автомобили начнут оснащать исключительно турбированными моторами.