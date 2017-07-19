Mercedes-Benz отзывает более 3 миллионов автомобилей

– Споры о дизельных двигателях порождают неуверенность, особенно для наших клиентов. Мы решили принять дополнительные меры, чтобы успокоить владельцев автомобилей с дизельными моторами, — говорит глава Mercedes-Benz Дитер Цетше.

Как сообщает австрийская газета Die Presse, под отзывную акцию подпадают более 3 миллионов дизельных автомобилей, реализованных в странах Европы. В новую сервисную кампанию Mercedes-Benz вложил уже более 220 млн. евро.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что власти Германии ведут расследование в отношении концерна Daimler, который подозреваются в многолетней торговле дизельными машинами с заниженными показателями выбросов. За период с 2008 по 2016 год Daimler продал в Европе и США более 1 млн. легковых машин и фургонов Mercedes-Benz с такими моторами.