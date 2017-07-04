Кроссовер Porsche Cayenne третьего поколения готовится к премьере

Судя по представленным изданием Autoexpress фотографиям, новый Porsche Cayenne обзавелся более крупной радиаторной решеткой. Кроме того, нельзя не обратить внимания и на наклейки, скрывающие переднюю и заднюю оптику — это говорит нам о том, что машина получила новые фары и фонари.

И если по части экстерьера кардинальных перемен не предвидится, то в салоне машины изменится многое. К примеру, цифровую приборную панель и центральную консоль позаимствуют у модели Panamera. Помимо этого, ожидается появление обновленной мультимедийной системы с увеличенным дисплеем, возможностью управления жестами, а также огромным количеством различных сервисов.

Известно, что в основе третьего Porsche Cayenne лежит модульная платформа MLB Evo, знакомая нам по Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Благодаря этой базе автомобиль «сбросит» порядка 100 килограммов, а также станет более экономичным и управляемым. Под капотом новинки «поселятся» те же шести- и восьмицилиндровые бензиновые и дизельные моторы, которые приводят в движение текущее поколение, только модернизированные. Прочие подробности пока не разглашаются.

При этом не называются и сроки появления нового Porsche Cayenne в продаже. Напомним, что обзавестись кроссовером на сегодняшний день в России можно, заплатив от 4 830 000 рублей.