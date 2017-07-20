Автомобили BMW признаны экологически опасными

Фото: alamelsyarat.net
Вслед за компанией Mercedes-Benz о проведении сервисной кампании, охватывающей дизельные автомобили, объявляет BMW. Баварцы намерены отозвать почти половину машин с двигателями стандарта «Евро-5», реализованных в Европе.
Виктория Базылева

Вопросу экологии власти стран Евросоюза в настоящее время уделяют огромное внимание. Поэтому баварский автопроизводитель вынужден проводить сервисную акцию и обновлять программное обеспечение дизельных двигателей с целью сокращения объема выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как сообщает немецкое издание Bild, в одной только Германии под отзыв подпадает около 350 000 автомобилей. Сколько же всего «грязных» машин BMW передвигается по дорогам Европы — неизвестно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что аналогичная сервисная кампания охватила более 3 миллионов дизельных автомобилей Mercedes-Benz, проданных в странах Европы. В новую сервисную кампанию штутгартцы вложили уже более 220 млн. евро.

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20 июля 2017
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