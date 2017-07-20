Инспекторам ДПС разрешат останавливать машины там, где захочется

На совещании у президента в очередной раз получила подтверждение история об отмене знаменитого приказа МВД, запрещающего сотрудникам полиции останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов ГИБДД.
Максим Строкер

Стало известно, что на состоявшемся на днях совещании с участием президента Путина замминистра внутренних дел генерал-полковник Александр Горовой сообщил, что известный приказ №185 МВД фактически отменен.

— Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Транспортная логистика и география нашей страны говорят о том, что это было ошибкой с нашей стороны, этот нормативный документ, — приводят слова первого заместителя главы ведомства на совещании Интерфакс и ТАСС. Ранее, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщил глава ГИБДД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

По его словам, отказ от нормы, запрещающей сотрудникам госавтоинспекции останавливать водителей для проверки документов вне стационарных постов ДПС, практически согласован со всеми министерствами и ведомствами и в самое ближайшее время будет закреплен в Административном регламенте. Напомним, что речь идет о ставшем уже притчей во языцах приказе МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения». В нем, в пункте №63 говорится, что для проверки документов водителя и пассажиров машину можно останавливать только на стационарных постах ДПС.

Этот приказ появился на свет в те же времена, что и фееричная по своей сути сентенция тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева. Генерал заявил тогда, что сотрудников полиции можно бить: «Если поведение сотрудника милиции выглядит неадекватно, если с его стороны звучат необоснованные угрозы и тем более если он применяет насилие, в такой ситуации гражданин вправе оказать ему сопротивление. Здесь возникает институт крайней необходимости и самообороны». Благодаря пошедшему тогда в народ убеждению, что «Нургалиев разрешил» бить полицейских, немало граждан стали фигурантами уголовных дел по факту насилия в отношении сотрудников полиции.

Также и 185-й приказ стал для многих «продвинутых» автовладельцев основанием для бесполезных препирательств с патрульными ДПС на дороге. На самом деле, у сотрудника, остановившего машину на обочине и проверяющего документы у ее водителя всегда найдется совершенно законное обоснование своих действий: машина похожа на разыскиваемую, ее водитель похож на некоего преступника, находящегося в розыске, идет какая-нибудь спецоперация типа «Перехват», «Ураган» и тому подобное. Да и стационарных постов ДПС, на самом деле практически уже не осталось на наших дорогах. И что, теперь дорожная полиция должна только аварии оформлять и даже лихача или пьяного остановить «вне поста» не моги? Зачем тогда вообще ГИБДД нужна? В общем, непонятно, по какой причине в СМИ возник ажиотаж по этому поводу.

ПДД, проверка документов, ГИБДД
20 июля 2017
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