Инспекторам ДПС разрешат останавливать машины там, где захочется

Стало известно, что на состоявшемся на днях совещании с участием президента Путина замминистра внутренних дел генерал-полковник Александр Горовой сообщил, что известный приказ №185 МВД фактически отменен.

— Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Транспортная логистика и география нашей страны говорят о том, что это было ошибкой с нашей стороны, этот нормативный документ, — приводят слова первого заместителя главы ведомства на совещании Интерфакс и ТАСС. Ранее, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщил глава ГИБДД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

По его словам, отказ от нормы, запрещающей сотрудникам госавтоинспекции останавливать водителей для проверки документов вне стационарных постов ДПС, практически согласован со всеми министерствами и ведомствами и в самое ближайшее время будет закреплен в Административном регламенте. Напомним, что речь идет о ставшем уже притчей во языцах приказе МВД РФ от 2 марта 2009 г. N 185 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения». В нем, в пункте №63 говорится, что для проверки документов водителя и пассажиров машину можно останавливать только на стационарных постах ДПС.