Локализация двигателя Ford в России достигла 78%

Напомним, в Елабуге собирается бензиновый атмосферный 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 литра в нескольких вариантах форсировки от 85 до 125 л. с. Этими моторами комплектуются выпускаемые в России хетчбэк и седан Ford Fiesta, кроссовер EcoSport, а также бестселлер марки — модель Focus.

На сегодняшний день на елабужском предприятии производят блоки цилиндров, ГБЦ, крышки коренных подшипников и поршни в сборе, а также свечи зажигания, коленвалы и даже моторное масло для первой заливки на конвейере.

Отметим также, что повышение локализации двигателей, коробок передач или автомобилей в целом в первую очередь позволяет производителям снижать влияние колебания курсов валют на себестоимость. Кроме того, при достижении определенного уровня компании могут рассчитывать на некоторые льготы от государства, что также отражается на прайс-листах машин.