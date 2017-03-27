Почему цены на новые авто растут, несмотря на все большую их локализацию в России

Напомним, что первый шаг к реализации этой программы государство сделало в 2005 году. Тогда, согласно постановлению Правительства РФ № 166, автоконцерны должны были на российской территории организовать промсборку, включая сварку и покраску, минимум 25 000 машин в год, и за 5 лет увеличить локализацию до 30%. Взамен государство предоставляло таможенные скидки — за ввоз автокомпонентов бренды платили всего 0−5% вместо 20% от отпускной цены. В итоге, в экономику России было привлечено около 68 млрд руб.

Вторым шагом государства стало ужесточение этих условий в 2011 году — к 2018 году автоконцерны должны повысить уровень локализации до 60%, увеличить мощности заводов до объемов в 300 000 автомобилей в год, а также инвестировать в производство двигателей или коробок передач в России. Подобные условия могли выполнить только крупные игроки российского рынка — General Motors, консорциум Renault-Nissan-АВТОВАЗ, Volkswagen, Ford Sollers. Остальные иностранные автопроизводители в спешном порядке искали партнеров, чтобы выйти на требуемые объемы с глубокой локализацией и вместе подписать соглашения с Минпромторгом взамен на таможенные льготы. Договоры с автоконцернами за 5 лет должны были привлечь в экономику России по меньшей мере 170 млрд руб. Но в 2014 году обрушившийся на страну кризис изменил планы государства и значительно сократил загрузку мощностей автопроизводителей.

В итоге повышение уровня локализации не спасло автоконцерны от резких валютных колебаний и, соответственно, от роста цен на автомобили. К 2017 году стоимость машин выросла почти на 41% по сравнению с 2014 годом. А к концу 2016 года мощности автомобильных заводов в России оказались загружены всего на 40% при потенциале почти в 3 440 000 автомобилей в год. Так в чем же плюсы локализации иностранных автопроизводителей в России сегодня и имеют ли они при затяжном падении авторынка хоть какой-то смысл?