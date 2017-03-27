Почему цены на новые авто растут, несмотря на все большую их локализацию в России

Сегодня у нас работает около 20 крупных заводов отечественных и международных автопроизводителей. Уровень локализации иностранных брендов в стране колеблется в диапахоне от 15 до 90%. Четыре из пяти новых легковых автомобилей всех автопроизводителей собираются на территории России. При этом очевидно, что «за бортом» госпрограммы остаются практически все премиальные бренды и те модели массового сегмента, продажи которых не превышают и 1000 единиц в год.
На сегодняшний день средняя цена автомобиля в эконом-сегменте составляет 612 800, в массовом — 1 405 200, в премиум-классе — почти 4 331 000 рублей.
Цель госпрограммы по повышению локализации автомобилей — сведение валютных рисков к минимуму и сокращение логистических издержек, а за счет этого — достижение низкой конечной стоимости автомобиля.