Как правильно подобрать моторное масло для автомобиля

Чтобы упростить водителям процедуру подбора необходимого продукта, Mobil 1 серьезно переосмыслил подход к организации модельной линейки, поделив ее на несколько категорий. Например, для защиты выхлопной системы и экономии топлива производитель предложил серию смазочных материалов ESP, а для увеличения интервала замены масла — FS. Свойства последних, кстати, позволяют производить замену жидкости после 15 000 км пробега при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях и резких перепадах температур.

Наверняка обладатели видавших виды машин с пробегом более 100 000 км оценят специальные масла, очищающие узлы силового агрегата от образования нагара и прочих отложений. Речь, в частности, идет о продукте Mobil 1 FS x1.