Как правильно подобрать моторное масло для автомобиля

В ходе исследования, которое длилось два года, «масленщики» выяснили, что при подборе оптимальной жидкости для той или иной машины потребители как правило сталкиваются с рядом трудностей. В частности, путаются в показателях вязкости и прочих характеристиках масла, указанных на этикетках производителей. Выбор усложняет и информация, нередко поданная изготовителями не на русском, а на английском языке.
Специалисты Mobil 1 совместно с компанией ExxonMobil провели исследование предпочтений автовладельцев, связанных с подбором смазки для «железного коня». По результатам опроса российских водителей в возрасте от 22 до 65 лет, производитель моторных масел нашел способ избавить потребителей от мук выбора.
Чтобы упростить водителям процедуру подбора необходимого продукта, Mobil 1 серьезно переосмыслил подход к организации модельной линейки, поделив ее на несколько категорий. Например, для защиты выхлопной системы и экономии топлива производитель предложил серию смазочных материалов ESP, а для увеличения интервала замены масла — FS. Свойства последних, кстати, позволяют производить замену жидкости после 15 000 км пробега при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях и резких перепадах температур.
Наверняка обладатели видавших виды машин с пробегом более 100 000 км оценят специальные масла, очищающие узлы силового агрегата от образования нагара и прочих отложений. Речь, в частности, идет о продукте Mobil 1 FS x1.
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