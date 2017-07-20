Когда перестанут расти цены на бензин

Эксперты подсчитали, что в России ожидается перепроизводство бензина — его будет вдвое больше потребности страны. Однако нефтяные магнаты при полном одобрении властей продолжают повышать розничные цены на топливо.
Максим Строкер

В начале лета цены за литр топлива на АЗС уверенно превысили 40 рублей за литр, и портал «АвтоВзгляд» решил поинтересоваться мнением своих читателей по этому поводу. Для этого на нашем сайте был организован опрос. В ходе него мы спросили у посетителей: почувствовали ли они на своем кошельке, что цена литра бензина перевалила за 40 рублей? На столь жизненный вопрос откликнулись и проголосовали по предложенным ответам более 10 000 пользователей. Для справки скажем, что в стандартном опросе того же ВЦИОМ или какого-нибудь еще «Левада-центра» обычно участвуют не более 1500 человек. Поэтому за репрезентативность нашего исследования вполне можно поручиться.

Результатом стало на редкость единодушное голосование читателей. «Не заметили особой разницы по сравнению с прошлым годом» лишь 4% из них — 436. Еще меньше, 2% (240 человек), как выяснилось, готовы платить больше за бензин в надежде на улучшение качества дорог. Ведь нам говорят, что акцизы, заложенные в цену каждого литра бензина, в обязательном порядке идут на финансирование дорожной отрасли страны. Как видим, слепо верующих в эти байки среди посетителей нашего портала оказалось, мягко говоря, не слишком много. Зато гораздо больше — 11% (или 1110 человек) призналось, что из-за нынешних цен на топливо стараются вообще не ездить на машине. И подавляющее большинство респондентов приписывают жуткую дороговизну топлива в стране, добывающей гигантские объемы нефти, неуемной жадности нефтяных монополистов! Подавляющее большинство — 83% (8559 участников) — подписалось под риторическим: «И когда уже эти нефтяники лопнут от жадности!?»

Почувствовали ли вы на своем кошельке, что цена литра бензина перевалила за 40 рублей?

  • Не вижу особой разницы по сравнению с прошлым годом.
    4%
  • Ради хороших дорог готов платить за топливо дороже.
    2%
  • Стараюсь теперь на машине не ездить.
    11%
  • И когда уже эти нефтяники лопнут от жадности?
    83%
Время проведения опроса: 29.06.2017 – 06.07.2017

А на днях, как по заказу, эксперты некой Vygon Consulting подсчитали, что к 2018 году перепроизводство бензина в России составит около 10 млн. тонн. При том, что аналогичный показатель в прошлом году находился на уровне 4,9 млн. тонн. Для справки заметим, что российские автомобили ежегодно сжигают в своих моторах примерно 35 млн. тонн, и эта цифра медленно снижается год от года. Согласно втюхиваемой нам на протяжении последних 25 лет рыночной теории, при превышении спроса над предложением цена на товар должна упасть. Однако вместо этого стоимость моторного топлива в России с прошлого лета выросла на 10%.

За это нужно «благодарить» не только жадных нефтяных монополистов, но и наше дорогое государство. Государство у нас дорогое в самом прямом смысле — и для кошелька автовладельца, и для бабушки, покупающей в магазине батон хлеба, привезенного на грузовике, сделанного из привезенной на муковозе муки, которая получилась из убранного комбайном зерна… Так вот, благодаря нашему дорогому государству, до 60% цены литра топлива на АЗС составляют налоги и акцизы. На себестоимость добычи нефти, ее переработку, транспортировку и прочее приходится порядка 20—22% цены бензина. Оставшиеся 18—20% оседает на счетах топливных компаний — на всех этапах путешествия нефти от скважины до заправочного пистолета. Пожалуй, только банкиры да госслужащие сейчас могут похвастаться «маржой» большей, нежели у нефтяников…

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
20 июля 2017
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