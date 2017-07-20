Когда перестанут расти цены на бензин

В начале лета цены за литр топлива на АЗС уверенно превысили 40 рублей за литр, и портал «АвтоВзгляд» решил поинтересоваться мнением своих читателей по этому поводу. Для этого на нашем сайте был организован опрос. В ходе него мы спросили у посетителей: почувствовали ли они на своем кошельке, что цена литра бензина перевалила за 40 рублей? На столь жизненный вопрос откликнулись и проголосовали по предложенным ответам более 10 000 пользователей. Для справки скажем, что в стандартном опросе того же ВЦИОМ или какого-нибудь еще «Левада-центра» обычно участвуют не более 1500 человек. Поэтому за репрезентативность нашего исследования вполне можно поручиться.

Результатом стало на редкость единодушное голосование читателей. «Не заметили особой разницы по сравнению с прошлым годом» лишь 4% из них — 436. Еще меньше, 2% (240 человек), как выяснилось, готовы платить больше за бензин в надежде на улучшение качества дорог. Ведь нам говорят, что акцизы, заложенные в цену каждого литра бензина, в обязательном порядке идут на финансирование дорожной отрасли страны. Как видим, слепо верующих в эти байки среди посетителей нашего портала оказалось, мягко говоря, не слишком много. Зато гораздо больше — 11% (или 1110 человек) призналось, что из-за нынешних цен на топливо стараются вообще не ездить на машине. И подавляющее большинство респондентов приписывают жуткую дороговизну топлива в стране, добывающей гигантские объемы нефти, неуемной жадности нефтяных монополистов! Подавляющее большинство — 83% (8559 участников) — подписалось под риторическим: «И когда уже эти нефтяники лопнут от жадности!?»