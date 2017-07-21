Новый Bugatti Chiron станет электрическим или гибридным

– Электрификация моделей Bugatti рано или поздно произойдет. К разработке следующего поколения Chiron мы приступим еще не скоро, но нельзя игнорировать тот факт, что экологически чистые автомобили с каждым днем становятся все популярнее. Более того, ужесточаются требования по количеству выбросов вредных веществ, — приводит слова руководителя Bugatti Вольфганга Дюрхаймера издание Autocar.

Впрочем, никаких подробностей относительно новинки Дюрхаймер раскрывать не стал. Однако он отметил, что в настоящее время в компании рассматривают возможность выпуска совершенно новой модели, премьера которой может состояться уже в 2024 году. Но вот только и об этой машине глава марки журналистам ничего не рассказал.