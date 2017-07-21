Audi отзывает 850 000 машин из-за проблем с двигателями

Фото: autofans.sk
Audi объявляет о проведении в Европе масштабной отзывной кампании, охватывающей около 850 000 дизельных автомобилей. Ингольштадтцы обновят программное обеспечение двигателей с целью снижения объема выбросов вредных веществ в атмосферу.
Виктория Базылева

Как сообщает Automotive News, под сервисную акцию подпадает порядка 850 000 проданных в Европе автомобилей Audi, укомплектованных шести- и восьмицилиндровыми дизельными моторами стандарта «Евро-5» и «Евро-6».

Специалисты дилерских центров проведут обновление программного обеспечения двигателей, благодаря чему объемы выбросов вредных веществ сократятся примерно на 20%. По предварительным подсчетам, ингольштадцы потратят на новую кампанию не менее двух миллиардов евро.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что и другие производители «Большой немецкой тройки» — BMW и Mercedes-Benz — намерены отозвать дизельные автомобили для обновления ПО.

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21 июля 2017
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