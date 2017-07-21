Кого раздражает запах нового автомобиля

Как сообщило агентство Reuters, на исследовательском заводе Ford Motor в городе Нанкин работают 18 оценщиков запахов, которые получили название «золотые носы». Они проверяют «на нюх» каждый материал, используемый при сборке автомобилей, которым предстоит отправиться в автосалоны Китая. Таким образом компания стремится поправить свои дела в стране, где ее продажи упали в текущем году на 7%. Учитывая огромную емкость рынка, это достаточно серьезные потери.

Эксперты определяют «душок», испускаемый различными деталями — от ковров и чехлов сидений до рулевых колес — как, скажем, «жженую резину», «тухлое мясо», «средство от моли» или «грязные носки». Часть из пахучих комплектующих возвращается поставщику.

– В Северной Америке люди любят запах нового автомобиля, и даже покупают специальный спрей, чтобы их старые автомобили пахли как новые. В Китае все наоборот, — говорит Энди Пэн, руководитель отдела исследования материалов на заводе Ford, где работает около 2300 человек.