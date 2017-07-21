Кого раздражает запах нового автомобиля

Фото: jalopnik.com
Всем известно, что представителям европейской культуры, к каковым можно отнести также наших соотечественников и американцев, запах нового, только что сошедшего с конвейера автомобиля как правило нравится. А вот китайцы, напротив, предпочитают, чтобы их новоприобретенная машина не пахла ничем.
Эдуард Раскин

Как сообщило агентство Reuters, на исследовательском заводе Ford Motor в городе Нанкин работают 18 оценщиков запахов, которые получили название «золотые носы». Они проверяют «на нюх» каждый материал, используемый при сборке автомобилей, которым предстоит отправиться в автосалоны Китая. Таким образом компания стремится поправить свои дела в стране, где ее продажи упали в текущем году на 7%. Учитывая огромную емкость рынка, это достаточно серьезные потери.

Эксперты определяют «душок», испускаемый различными деталями — от ковров и чехлов сидений до рулевых колес — как, скажем, «жженую резину», «тухлое мясо», «средство от моли» или «грязные носки». Часть из пахучих комплектующих возвращается поставщику.

– В Северной Америке люди любят запах нового автомобиля, и даже покупают специальный спрей, чтобы их старые автомобили пахли как новые. В Китае все наоборот, — говорит Энди Пэн, руководитель отдела исследования материалов на заводе Ford, где работает около 2300 человек.

Фото: www.carwow.co.uk

Запах в салоне нового автомобиля в Китае может крайне отрицательно сказаться на продажах. Согласно прошлогоднему докладу компании J. D. Power, китайских водителей этот вопрос волновал гораздо больше, чем проблемы с двигателем, плохая шумоизоляция и высокий расход топлива.

– Внутри автомобиля часто пахнет довольно резко, — сетует Том Линь, 24-летний преподаватель средней школы из провинции Чжэцзян. Он купил автомобиль местного бренда Roewe в октябре прошлого года и даже спустя шесть месяцев чувствовал химические «ароматы». — Когда я буду покупать следующий автомобиль, я обязательно проверю, чтобы в нем не было каких-либо запахов.

Конечно, дело не совсем в том, что китайцы обладают каким-то особым обонянием — хотя и этот фактор следует учитывать. Попробуйте-ка понюхать тофу, от которого истинного уроженца Поднебесной за уши не оттащишь. Но именно автомобили, произведенные в Китае, давно зарекомендовали себя, как самые вонючие транспортные средства. Химический запах из салона у них не выветривался месяцами, причем он был явно не по вкусу ни европейцам, ни американцам. Видимо, именно это и стало причиной такой обостренной хеморецепции китайских покупателей.

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21 июля 2017
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