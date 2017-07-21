Опубликованы первые изображения Ford Focus четвертого поколения

Фото: www.motor1.com
Итальянские дизайнеры обнародовали рендерные изображения седана Ford Focus четвертой генерации. И хотя официальная премьера новинки состоится уже в следующем году, россиянам автомобиль достанется, вероятнее всего, только через несколько лет.
Виктория Базылева

Как утверждают журналисты Motor1, новый Ford Focus будет выглядеть практически также, как на этих рендерах. Модель не получит революционных изменений в экстерьере, однако слегка прибавит в габаритах. К тому же можно отметить новый дизайн передней и задней части машины, в частности, видоизмененную оптику.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в моторную гамму Ford Focus, наиболее вероятно, войдут 99-, 123- и 138-сильные бензиновые двигатели EcoBoost объемом в 1,3 литра, а также 1,5- и 2-литровые агрегаты мощностью до 275 л. с., которые «поселятся» под капотом «заряженной» версии ST-Line. Помимо этого покупателям предложат и модификации с 1,5-литровым дизельным мотором. В качестве коробки передач, по предварительным данным, выступит шестиступенчатый «робот» Powershift. Стоит также отметить, что в стандарте модель оснастят системой переднего привода, а в более мощных модификациях ведущими станут все четыре колеса.

В российском офисе Ford порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в ближайшие годы на отечественном рынке смены поколений у модели Focus не предвидится. Очевидно, нас ожидает повторение истории с текущим поколением другой модели Ford — Mondeo. Напомним, что продажи этих машин начались в нашей стране через несколько лет после того, как это произошло на американском рынке.

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21 июля 2017
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