Пятерка самых дорогих автомобилей за всю историю

Действительно, из двенадцати представленных журналом Autocar автомобилей, за которые на аукционе были заплачены самые большие суммы за всю историю автопрома, девять — это Ferrari.
Ferrari 250 GTO, 38 115 000 долларов
В принципе, для людей искушенных не станет неожиданностью, что самым дорогим автомобилем в истории оказался Ferrari 250 GTO. Это одна из лучших машин своего времени, оснащенная мощным трехлитровым V12 и превосходно сбалансированным шасси. Всего их было произведено 39 штук по цене в 18 000 долларов. На автомобиле 1962 года выпуска, проданном в 2014 году на аукционе в Калифорнии, ездили Жо Шлессер и Анри Орейе.
Ferrari 335 Sport Scaglietti, 35 700 000 долларов
Эта Ferrari 1957 года выпуска стала еще одним рекордсменом. В течение 40 лет она принадлежала частному коллекционеру, а до этого ей управляли в разное время Питер Коллинз, Морис Трентиньян и даже Вольфганг фон Трипс. Она была продана в феврале 2016 года в Париже.
Mercedes-Benz W196, 29 600 000 долларов
Итальянскому автопрому пришлось потесниться ради этого удивительного автомобиля. На нем Хуан Мануэль Фанхио выиграл германский и швейцарский Гран-при в 1954 году. Машина ушла с аукциона в британском Гудвуде в 2013 году.
Ferrari 290 MM, 28 050 000 долларов
Еще одна гоночная Ferrari в пятерке самых дорогих машин. Она была построена для Mille Miglia-1956, и за ее рулем также находился великий Хуан Мануэль Фанхио. Всего было произведено четыре 290-х, и этот экземпляр продан в декабре 2015 года в Нью-Йорке.
Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider, 27 500 000 долларов
Североамериканская гоночная команда NART проводила кампанию в поддержку автомобилей Ferrari в США для повышения узнаваемости бренда в течение 1950-х и 1960-х годов. Кроме того, ее члены заказали себе дорожные автомобили, и этот Spider является одним из десятки, которая была изготовлена по их заказу. Кроме того, эта машина принадлежала актеру Стиву МакКуину и снималась в в фильме «Афера Томаса Крауна». Авто было продано в 2013 году в Калифорнии.