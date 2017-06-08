Пятерка самых дорогих автомобилей за всю историю

Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider, 27 500 000 долларов

Североамериканская гоночная команда NART проводила кампанию в поддержку автомобилей Ferrari в США для повышения узнаваемости бренда в течение 1950-х и 1960-х годов. Кроме того, ее члены заказали себе дорожные автомобили, и этот Spider является одним из десятки, которая была изготовлена по их заказу. Кроме того, эта машина принадлежала актеру Стиву МакКуину и снималась в в фильме «Афера Томаса Крауна». Авто было продано в 2013 году в Калифорнии.