Пятерка самых дорогих автомобилей за всю историю

Фото: www.classic-cars-auctions.co.uk
Если вы думаете, что толстосумы и сумасшедшие коллекционеры гоняются в основном за изначально недешевыми или экзотическими машинами вроде Bentley, Bugatti, Aston Martin или Koenigsegg, то ошибаетесь. Сумасшедшие деньги выкладывают по большей части за Ferrari.
Виктория Базылева

Действительно, из двенадцати представленных журналом Autocar автомобилей, за которые на аукционе были заплачены самые большие суммы за всю историю автопрома, девять — это Ferrari.

Фото: www.autoevolution.com

Ferrari 250 GTO, 38 115 000 долларов

В принципе, для людей искушенных не станет неожиданностью, что самым дорогим автомобилем в истории оказался Ferrari 250 GTO. Это одна из лучших машин своего времени, оснащенная мощным трехлитровым V12 и превосходно сбалансированным шасси. Всего их было произведено 39 штук по цене в 18 000 долларов. На автомобиле 1962 года выпуска, проданном в 2014 году на аукционе в Калифорнии, ездили Жо Шлессер и Анри Орейе.

Фото: www.autocar.co.uk

Ferrari 335 Sport Scaglietti, 35 700 000 долларов

Эта Ferrari 1957 года выпуска стала еще одним рекордсменом. В течение 40 лет она принадлежала частному коллекционеру, а до этого ей управляли в разное время Питер Коллинз, Морис Трентиньян и даже Вольфганг фон Трипс. Она была продана в феврале 2016 года в Париже.

Фото: www.autocar.co.uk

Mercedes-Benz W196, 29 600 000 долларов

Итальянскому автопрому пришлось потесниться ради этого удивительного автомобиля. На нем Хуан Мануэль Фанхио выиграл германский и швейцарский Гран-при в 1954 году. Машина ушла с аукциона в британском Гудвуде в 2013 году.

Фото: www.autocar.co.uk

Ferrari 290 MM, 28 050 000 долларов

Еще одна гоночная Ferrari в пятерке самых дорогих машин. Она была построена для Mille Miglia-1956, и за ее рулем также находился великий Хуан Мануэль Фанхио. Всего было произведено четыре 290-х, и этот экземпляр продан в декабре 2015 года в Нью-Йорке.

Фото: www.autocar.co.uk

Ferrari 275 GTB/4 S NART Spider, 27 500 000 долларов

Североамериканская гоночная команда NART проводила кампанию в поддержку автомобилей Ferrari в США для повышения узнаваемости бренда в течение 1950-х и 1960-х годов. Кроме того, ее члены заказали себе дорожные автомобили, и этот Spider является одним из десятки, которая была изготовлена по их заказу. Кроме того, эта машина принадлежала актеру Стиву МакКуину и снималась в в фильме «Афера Томаса Крауна». Авто было продано в 2013 году в Калифорнии.

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9 июня 2017
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