Рассекречен интерьер Jeep Wrangler четвертого поколения

Так, судя по снимкам, представленным порталом Motor1, новый Jeep Wrangler обзаведется кнопкой запуска двигателя, а также водительским креслом с возможностью регулировки поясничной области.

Сообщается, что внедорожник будет продаваться как в трех-, так и в пятидверном исполнении. В моторную гамму новинки, по предварительным данным, войдут два бензиновых двигателя рабочим объемом в 2 и 3,6 литра, а также 3,6-литровый дизель.

Официальная премьера Jeep Wrangler четвертой генерации состоится на автосалоне в Лос-Анжелесе, который откроет свои двери для посетителей 1 декабря. А значит до России внедорожник доберется, вероятнее всего, уже в следующем году.