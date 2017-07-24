Баварцы готовят к дебюту самую мощную BMW M3 в истории

Как сообщает издание Bimmer Today, новую мощнейшую модификацию BMW M3, которая по предварительным данным будет называться M3 CS, вооружат модернизированным трехлитровым битурбированным V6 мощностью в 460 л. с. и пиковым крутящим моментом в 600 Нм. Вероятнее всего, баварцы также облегчат конструкцию кузова седана и усовершенствуют элементы аэродинамического обвеса.

Впрочем, характеристики новой BMW M3 CS в настоящее время не раскрываются. Однако предполагается, что новинка сможет преодолеть «Северную петлю» Нюрбургринга быстрее, чем за 7 минут и 40 секунд, приблизившись тем самым к рекорду.

К слову сказать, лучший результат среди серийных четырехдверок на сегодняшний день принадлежит Alfa Romeo Giulia Qudrifoglio Verde, которая проехала круг за 7 минут и 32 секунды.