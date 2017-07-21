Обязан ли водитель открыть багажник по требованию инспектора ДПС

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В летний сезон у дорожных полицейских, особенно на трассах южных регионов России, обостряется хроническая болезнь, вынуждающая этих несчастных приставать к проезжим водителям с просьбой «открой багажник!»
Максим Строкер

Начиная с безвременья конца прошлого века, близкое знакомство сотрудника ДПС с содержимым багажника или дверного кармана машины сулило водителю волшебное появление там «пакетика белого порошка» или пары пистолетных патронов. Нежелание стать жертвой полицейского «развода на деньги» заставляет большинство российских автовладельцев изрядно нервничать, когда сотрудник ГИБДД просит открыть багажник. Строго говоря, такая просьба не нарушение, но водитель вполне может ее проигнорировать. Другое дело, если сотрудник официально потребует открыть крышку для доступа ко «внутренностям» машины. На юридическом языке последующее действие будет называться «досмотром». Но инспектора часто лукавят и называют сие действо «осмотром».

На самом деле «осмотр» означает визуальное исследование автомобиля со стороны, при этом полицейский может заглянуть в салон через окна. В то время как «досмотр» — это исследование машины «на предмет наличия в ней орудий или предметов совершения правонарушения» без повреждения ее конструкции и демонтажа деталей. В ходе досмотра инспектор имеет право проверить содержимое багажника и салона. Такая процедура обязательно должна либо сопровождаться видеозаписью, либо происходить в присутствии понятых. Причем сотрудники полиции и пассажиры авто на их роль не годятся. И самое главное: по результатам досмотра обязательно должен быть составлен протокол, в котором инспектор ДПС должен будет указать весомую причину его проведения.

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Вменяемый инспектор, увидев, что водитель спокоен и готов предоставить машину для подобных процессуальных действий, «но только под протокол и при понятых», скорее всего, пожелает автовладельцу счастливого пути. Если, конечно, остановленная машина по описанию не подходит под упомянутую в недавней ориентировке угнанную «тачку». В этом случае может грозить не только осмотр, но и обыск. Другое дело, что гаишники «в регионах» обычно уверены, что московское начальство от них далеко, и потому законы и регламенты можно выполнять по-своему — внаглую самому открыть багажник авто и начать копаться в вещах. Осуществляя, фактически, «обыск», причем без понятых и составления протокола. Это уже называется самоуправством.

В таком случае главное — не препятствовать ретивому сотруднику. Немедленно начинаем в подробностях фиксировать происходящее, лица участников и их служебные жетоны на видео — это не запрещено законом! Далее звоним по телефону экстренной службы и просим соединить с местной прокуратурой. Описываем ситуацию, просим помощи и сообщаем, что у нас есть видеозапись полицейского наплевательства на закон. Если в ходе разбирательства потом сотрудника и привлекут к ответственности по КоАП за самоуправство, то штраф, теоретически, составит смешные 500 рублей. Но на самом деле, гораздо неприятнее для полицейского будет соответствующая отметка в личном деле. Глядишь, и не назначат потом из-за нее на непыльную должность. Или очередное звание не присвоят.

автоправо, штрафы, КоАП, ДТП, ГИБДД
21 июля 2017
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