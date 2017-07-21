Обязан ли водитель открыть багажник по требованию инспектора ДПС

Начиная с безвременья конца прошлого века, близкое знакомство сотрудника ДПС с содержимым багажника или дверного кармана машины сулило водителю волшебное появление там «пакетика белого порошка» или пары пистолетных патронов. Нежелание стать жертвой полицейского «развода на деньги» заставляет большинство российских автовладельцев изрядно нервничать, когда сотрудник ГИБДД просит открыть багажник. Строго говоря, такая просьба не нарушение, но водитель вполне может ее проигнорировать. Другое дело, если сотрудник официально потребует открыть крышку для доступа ко «внутренностям» машины. На юридическом языке последующее действие будет называться «досмотром». Но инспектора часто лукавят и называют сие действо «осмотром».

На самом деле «осмотр» означает визуальное исследование автомобиля со стороны, при этом полицейский может заглянуть в салон через окна. В то время как «досмотр» — это исследование машины «на предмет наличия в ней орудий или предметов совершения правонарушения» без повреждения ее конструкции и демонтажа деталей. В ходе досмотра инспектор имеет право проверить содержимое багажника и салона. Такая процедура обязательно должна либо сопровождаться видеозаписью, либо происходить в присутствии понятых. Причем сотрудники полиции и пассажиры авто на их роль не годятся. И самое главное: по результатам досмотра обязательно должен быть составлен протокол, в котором инспектор ДПС должен будет указать весомую причину его проведения.