Какие модели запущены в производство на ГАЗе

Нижегородское производство Volkswagen Group Rus благополучно вышло из двухнедельной спячки, и на конвейер автозавода вновь встали такие популярные модели, как Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.

Ежегодный корпоративный отпуск, который проходит с 3 по 21 июля, используется для профилактических работ и обновления производственных мощностей.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что Концерн Volkswagen Group Rus и группа ГАЗ подписали контракт о сборке автомобилей на Нижегородском автозаводе в 2011 году, а месяц назад договор пролонгирован до 2025 года. Общий объем инвестиций немецкого концерна в нижегородскую производственную площадку составляет 300 млн. евро, а проектные мощности рассчитаны на 132 тысячи автомобилей в год.

Закончился отпуск и на заводе Volkswagen Group Rus в технопарке «Грабцево» в городе Калуга, где выпускаются бензиновые двигатели 1,6 MPI серии EA211, а также модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная производственная мощность завода составляет 225 тысяч автомобилей и 150 тысяч двигателей в год.