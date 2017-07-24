Чего не нужно говорить сотруднику ГИБДД

Мало найдется автомобилистов, кому нравится общение с сотрудниками полиции, останавливающими их на трассе. Даже если ты ничего не нарушал, а твоя машина и документы — в полном порядке. Как правило, мы стремимся сократить до минимума время пребывания в обществе полицейских. Это сейчас они в массе своей корректны и вежливы. Однако в памяти большинства водителей имидж патрульного ДПС привычно ассоциирован с образом облеченного властью и пистолетом царька асфальта, который только и ищет как бы «докопаться» до водителя и поживиться за его счет. Итак, что не стоит говорить сотруднику, если не хочешь задержаться в его компании подольше.

Прежде всего, рекомендуется забыть фразы типа «назовите причину остановки» или «остановка машине вне стационарного поста запрещена!» У любого вменяемого сотрудника ГИБДД всегда имеется наготове дежурная «причина» типа «план Перехват» или очередной рейд по выявлению пьяных за рулем. А при ее наличии и запрет на остановку вне стационарных постов не действует. И когда водитель начинает ни с того ни с сего выступать на эту тему, — в то время как полицейскому нужно было всего-лишь с его документами ознакомиться, — стражу порядка тоже может стать не все равно, и он вдруг решит «пробить по базе» автовладельца и его машину. Криминала там, скорее всего, не обнаружится. Зато время и нервы водителя полицейский успешно потратит. Из вредности.