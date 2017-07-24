Чего не нужно говорить сотруднику ГИБДД

Время от времени полиция останавливает практически любого водителя. Не важно, по какому поводу и с какой целью это происходит в том или ином случае, — автолюбители в такой ситуации ведут себя совершенно по-разному, зачастую «на ровном месте» усложняя себе жизнь.
Максим Строкер

Мало найдется автомобилистов, кому нравится общение с сотрудниками полиции, останавливающими их на трассе. Даже если ты ничего не нарушал, а твоя машина и документы — в полном порядке. Как правило, мы стремимся сократить до минимума время пребывания в обществе полицейских. Это сейчас они в массе своей корректны и вежливы. Однако в памяти большинства водителей имидж патрульного ДПС привычно ассоциирован с образом облеченного властью и пистолетом царька асфальта, который только и ищет как бы «докопаться» до водителя и поживиться за его счет. Итак, что не стоит говорить сотруднику, если не хочешь задержаться в его компании подольше.

Прежде всего, рекомендуется забыть фразы типа «назовите причину остановки» или «остановка машине вне стационарного поста запрещена!» У любого вменяемого сотрудника ГИБДД всегда имеется наготове дежурная «причина» типа «план Перехват» или очередной рейд по выявлению пьяных за рулем. А при ее наличии и запрет на остановку вне стационарных постов не действует. И когда водитель начинает ни с того ни с сего выступать на эту тему, — в то время как полицейскому нужно было всего-лишь с его документами ознакомиться, — стражу порядка тоже может стать не все равно, и он вдруг решит «пробить по базе» автовладельца и его машину. Криминала там, скорее всего, не обнаружится. Зато время и нервы водителя полицейский успешно потратит. Из вредности.

Точно так же не стоит исключительно ради собственного удовольствия и вредности требовать, чтобы сотрудник представился еще, и еще раз. Ваша прихоть «построить» полицейского может выйти боком: закон обеспечивает стражу порядка гораздо больше возможностей «построить» гражданина. А последний может в ответ лишь пожаловаться — но только потом. Через суд. И уж точно бессмысленно при общении с сотрудником лебезить и заискивать. Это практически приглашение дпсника к «разводу клиента на деньги». Особенно когда водителя остановили за нарушение ПДД. Также не рекомендуется в этом случае хамить и ругаться с представителем закона. Вам же не придет в голову крыть матом томик КоАП?

Тем более, что за оскорбления в адрес полицейского можно схлопотать наказание по 319 статье УК РФ — за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (до 40 000 рублей штрафа, или до года исправительных работ). Мало того, что для оформления придется ехать в местный отдел полиции, так еще и получишь судимость в биографию. Также не приветствуются тупые шутки в ответ на вопросы гибддшников о провозе запрещенных грузов или состоянии водителя. Зубоскальство типа «да, не видите, что ли, — я же весь под наркотиками!» или «да, смотрите, гаубицу на прицепе буксирую!» вполне могут обернуться неблизкой поездкой для сдачи анализа мочи на предмет наркотиков или квалифицированным «шмоном» багажника и салона авто.

ПДД, ГИБДД
24 июля 2017
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